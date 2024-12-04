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Коммерсантъ FM
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Глава ЦБ Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в декабре

ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки в декабре, но это решение не предопределено, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на сессии в рамках форума ВТБ «Россия зовет!». Следующее заседание совета директоров ЦБ назначено на 20 декабря.

Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Эльвира Набиуллина

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«При остальных факторах, большинство из которых были очень проинфляционными в этом году, начиная от состояния рынка труда, заканчивая санкциями, которые влияют и на быстрый рост спроса, где-то на ограничение импорта, на предложение товаров, и в этих условиях с помощью ставки удалось предотвратить вхождение в инфляционную спираль»,— считает глава ЦБ.

Госпожа Набиуллина в ходе сессии отметила, что «тормозной путь» возвращения инфляции к цели 4% займет весь 2025 год и, возможно, часть 2026-го.

Повышение ключевой ставки до 21% в октябре ЦБ объяснил неослабевающим инфляционным давлением. Это самый высокий процент с момента введения ставки в 2013 году. В начале ноября ЦБ заявил об очень высокой вероятности повышения ключевой ставки в декабре.

О борьбе властей с ростом цен — в материале «Ъ» «Трое против инфляции».

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