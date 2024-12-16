Ставка интригует шагом

Центробанк готовится поднять ключевую ставку. Но каким будет шаг регулятора, до сих пор интрига. Заседание совета директоров состоится 20 декабря. Эльвира Набиуллина настаивала, что решение не предопределено, но собеседники “Ъ FM” уверены, что ставка обновит рекорд. В октябре показатель вырос до 21%, но с тех пор ситуация в экономике ухудшилась. Месячная инфляция в ноябре оказалась максимальной за 22 года. Цены растут на 0,5% в неделю, хотя цель регулятора — 4% в год. Прогноз, который Центробанк озвучил два месяца назад, уже устарел. Негативным фактором стало и резкое ослабление национальной валюты. Доллар закрепился выше 100 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Может ли Банк России на это повлиять? Ответ будет решительным, говорит главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин: «Ожидаем повышения до 23%. Статистика по инфляции не дает оснований принимать более мягких решений.

Впервые за долгое время в ноябре замедлилось корпоративное кредитование. Есть значительная вероятность, что Банк России может как-то смягчить свою риторику и сигнал в будущих решениях. Сейчас ситуация со ставкой в России очень напоминает 2021 год. Одно правило, которое мы можем вывести из той истории, что повышение ставок не окончено, пока оно не окончено.

Преждевременно говорить о том, что регулятор завершит цикл именно в пятницу. В базовом варианте мы ожидаем, что ставка может быть повышена еще на 1% в феврале.

С одной стороны, последнее ослабление рубля сколько-то добавит в инфляцию в 2025 году. С другой стороны, похоже, рынок достаточно быстро нашел новое равновесие, это позволяет исключить более агрессивные варианты, чем повышение ставки на 2%. Наверное, еще есть два фактора. Во-первых, со следующего года бюджетная политика становится более нейтральной. И, во-вторых, регулятор начал ужесточать ставки как раз шесть месяцев назад. Эффекты этого дополнительного ужесточения как раз должны начать ощущаться в начале следующего года».

Впрочем, некоторые участники рынка считают, что решение Центробанка превзойдет ожидания экономистов. Например, в Промсвязьбанке допустили рост ставки вплоть до 25% из-за ускоренной инфляции в начале декабря. С этим солидарны и в Альфа-банке. Глава ВТБ Андрей Костин тоже называл ставку в 25% возможной, заявив, что «там, где женщины руководят процессом, невозможного мало». Впрочем, главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец считает реакцию коллег слишком эмоциональной: «Место для сюрпризов остается. Особенно после бурной девальвации, которую мы наблюдали в конце ноября и начале декабря, решение может быть принято в сторону более высокой ставки — 25%. И об этом некоторые банки всерьез говорят уже с октября. Один мой знакомый пошутил: "Ну как же нигде нет ралли? Вот, инфляция хорошо идет". А последняя коммуникация Банка России после выхода данных по замедлению кредитования, наоборот, принесла какой-то оптимизм на рынок.

Если нам всем очень повезет, то мы оставим все самое плохое в 2024 году. Сейчас идет бурная перестановка цен. И кажется, что она заносит в себя фактор роста издержек, которые уже случились и ожидаются в будущем. Например, повышение налогов. Остановить этот процесс, по-видимому, уже не удастся, но хочется надеяться, что он упрется в потолок: вместе с охлаждением кредитования, с охлаждением спроса мы увидим планомерное снижение инфляции в 2025 году.Что касается снижения ключевой ставки в следующем году, то тут преобладают довольно мрачные настроения. Все дуют на воду. Хотя те же самые аналитики говорят о том, что ставка выше 20% нас может отправить в кредитный кризис.

Все-таки, наверное, целью Банка России не является устроить кредитный кризис, и мы видим место для некоторого оптимизма даже на второй квартал».

Центробанк уже признал, что в 2025 году не сможет достичь цели в 4%, но допустил лишь незначительное отклонение. Консенсус-прогноз экономистов, впрочем, считает эту оценку слишком оптимистичной и ждет инфляцию около 6%. Средняя по году ключевая ставка, по мнению аналитиков, превысит 21%.

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Иван Якунин