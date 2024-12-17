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Мэр Екатеринбурга поддержал ввод экзамена по русскому языку для детей мигрантов

Законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов без тестирования на знание русского языка, принятый депутатами Госдумы в третьем, окончательном чтении, является «большим шагом вперед», заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе прямой линии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«У нас не было права отказывать детям мигрантов в приеме в школу. Нахождение в школе детей мигрантов позволяет нести культуру в семью, потому что зачастую мама не знает языка и традиций, она находится дома, у нее нет постоянной работы, она занимается детьми и домашним хозяйством. То, что дают наши учителя, прививая культуру, традиции, соблюдение закона, таким образом трансформируется и семья. Знание языка это необходимая вещь: хочешь приехать с семьей, будь добр, делай то, что законом предписано»,— сказал он.

С этим господин Орлов отметил, что «достаточно большой объем работы» в сферах строительного комплекса, ремонта дорог и благоустройства дворовых территорий, парков, общественных пространств в Екатеринбурге выполняют мигранты из других государств.

Ранее, 3 декабря, законопроект единогласно поддержали депутаты заксобрания Свердловской области. Документ также одобрили в министерстве образования и молодежной политики региона.

Напомним, законопроект о запрете приема в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком, внесли на рассмотрение в Госдуму 25 ноября. Авторами инициативы стали 15 депутатов, в числе которых председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутаты Ирина Яровая, Геннадий Зюганов, Василий Пискарев и Леонид Слуцкий. В пояснительной записке говорится, что проект направлен на «реализацию гарантий» качества образования, а также на «гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса». В разговоре с журналистами господин Володин сообщил, что профильный комитет рассмотрит проект 9 декабря, 10 декабря состоится его первое чтение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вопросы языкосдания».

Василий Алексеев

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