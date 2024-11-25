Госдуме предложили запретить прием в школы детей мигрантов без знания русского языка

В Госдуму внесен законопроект о запрете приема в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком. Авторами инициативы стали 15 депутатов, в числе которых председатель Думы Вячеслав Володин, депутаты Ирина Яровая, Геннадий Зюганов, Василий Пискарев и Леонид Слуцкий.

Документ вносит изменения в ст. 78 закона «Об образовании». Ее предлагается дополнить тремя частями. Первая вводит тестирование на знание русского языка при приеме в школу. Вторая часть предусматривает, что организовывать тестирование будет исполнительный орган по контролю и надзору в сфере образования. Третья запрещает прием в школу не прошедших тестирование.

В пояснительной записке говорится, что проект направлен на «реализацию гарантий» качества образования, а также на «гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса». В записке авторы инициативы также ссылаются на результаты мониторинга Минпросвещения за 2024 год, согласно которым «не все дети, являющиеся иностранными гражданами, проходили языковую диагностику».

В разговоре с журналистами Вячеслав Володин сообщил, что профильный комитет рассмотрит проект 9 декабря, 10 декабря состоится его первое чтение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вопросы языкосдания».