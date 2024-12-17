Власти Екатеринбурга запретили капитальное строительство на 16 га Березовой рощи

В Академическом районе 16 га парка Березовая роща присвоили статус ТОП-1 (территория общего пользования: парки, набережные), которая запрещает капитальное строительство на территории, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе прямой линии. «Предполагается высадить 15 тыс. деревьев, примерно 40 тыс. кв. м. газонов и цветников, парк будет открыт для всех желающих»,— добавил мэр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Он подчеркнул, что из 26 га Березовской рощи предполагается сохранить 16 га. «Мы очень серьезную работу с застройщиком провели, из общей площади предполагалось оставить всего 4 га парковой зоны»,— отметил господин Орлов.

Мэр добавил, что администрация города не может отказать застройщику в утверждении проекта планировки. «Есть решение судов всех инстанций, которые доказывают правоту застройщика о том, что он имеет право реализовать там свою инициативу по жилищному строительству»,— сказал он.

Алексей Орлов отметил, что власти города нашли «понимание с застройщиком». «16 га территории Березовой рощи будет благоустроено, причем силами застройщика по тем рекомендациям, эскизному проекту, который предлагают жители с учетом рекомендации Ботанического сада УрО РАН»,— заверил он.

По словам мэра, в департамент по благоустройству администрации поступило более 6 тыс. обращений от жителей микрорайона по поводу объектов, которые должны появиться на территории Березовой рощи. «Освещение, спортивные и детские площадки, прогулочные дорожки, но есть еще и серьезный запрос от жителей на бережную трансформацию пригородного пространства»,— пояснил он.

Ранее, 16 декабря, жители Академического района на видео попросили президента Владимира Путина остановить планы на застройку Березовой рощи. В мэрии Екатеринбурга напомнили, что постановление, разрешающее комплексное освоение земельного участка площадью 20,3 га, где находится Березовая роща, было подписано во исполнение решения суда. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке информации о планируемой вырубке части деревьев в Березовой роще.

Весной Алексей Орлов разрешил застроить жильем Березовую рощу. Развитие территории предполагается в пять этапов, завершить строительство хотят до декабря 2027 года. Для этого на территории рощи собираются вырубить 11% деревьев — согласно заявлению администрации, они являются сухими и «не подлежат восстановлению».

Подробнее о концепции застройки — в материале «Лес превратят в парк».

Василий Алексеев