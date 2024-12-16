Жители Екатеринбурга попросили Путина о защите Березовой рощи

В Екатеринбурге жители Академического района на видео попросили президента России Владимира Путина остановить планы на застройку Березовой рощи. Обращение появилось в группе «Народный парк "Березовая роща"» во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: группа «Народный парк «Березовая роща«» Фото: группа «Народный парк «Березовая роща«»

Как пояснила активистка в видео, девелоперу можно предложить другой участок земли для застройки, при этом сами жители и так уже живут «окошко в окошко». «В последние годы мы наблюдаем интенсивную застройку, и каждые полгода планы застройки пересматриваются в сторону уплотнения. Связанные с этим проблемы можно решить, но вырубка леса — это процесс, который уже не подлежит восстановлению. На сегодняшний день у нас остался последний клочок Березовой рощи размером всего 500 на 600 кв. м, где наш мэр хочет построить 30 домов и называет это благоустройством парка»,— сказано в видеообращении.

Напомним, весной мэр Екатеринбурга Алексей Орлов разрешил застроить жильем Березовую рощу. Развитие территории предполагается в пять этапов, завершить строительство хотят до декабря 2027 года. Для этого на территории рощи собираются вырубить 11% деревьев — согласно заявлению администрации, они являются сухими и «не подлежат восстановлению».

Подробнее о концепции застройки — в материале «Лес превратят в парк»

Ирина Пичурина