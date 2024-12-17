Бастрыкин заинтересовался планируемой вырубкой деревьев в Березовой роще

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке информации о планируемой вырубке части деревьев в Березовой роще в Академическом районе Екатеринбурга после видеообращения жителей к президенту, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проверка проводится СКР Свердловской области по ст. 293 УК РФ (халатность).

Напомним, жители Академического района на видео попросили президента России Владимира Путина остановить планы на застройку Березовой рощи — они считают, что девелоперу можно предложить другой участок земли для застройки. В администрации Екатеринбурга напомнили, что постановление, разрешающее комплексное освоение земельного участка площадью 20,3 га, где находится Березовая роща, было подписано во исполнение решения суда.

Весной мэр Екатеринбурга Алексей Орлов разрешил застроить жильем Березовую рощу. Развитие территории предполагается в пять этапов, завершить строительство хотят до декабря 2027 года. Для этого на территории рощи собираются вырубить 11% деревьев — согласно заявлению администрации, они являются сухими и «не подлежат восстановлению».

Подробнее о концепции застройки — в материале «Лес превратят в парк»

Ирина Пичурина