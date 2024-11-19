Лес превратят в парк

«Атомстройкомплекс» представил на совете по развитию общественных пространств Екатеринбурга концепцию благоустройства парка «Березовая роща» в Академическом районе. Она вызвала неоднозначную реакцию: у членов совета появились вопросы насчет баланса природного разнообразия и антропогенной составной парка. Концепция благоустройства «Березовой рощи» была принята с условием, что будут учтены все замечания и проработаны озвученные вопросы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В парке "Березовая роща" высадят не менее 15 тыс. деревьев и кустарников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В парке "Березовая роща" высадят не менее 15 тыс. деревьев и кустарников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во вторник, 19 ноября, члены совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга рассмотрели концепцию благоустройства парка «Березовая роща», предложенную застройщиком «Атомстройкомплекс». Парк расположен в границах улиц Краснолесья — Чкалова — Академика Вонсовского — Анатолия Мехренцева. Заседание провел директор департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Руслан Габдрахманов.

Как рассказала на презентации представитель команды Ботанического сада УрО РАН (разработчик концепции) Ксения Савина, общая площадь зеленой зоны парка составит 16 га.

По ее словам, в нем будет высажено не менее 15 тыс. деревьев и кустарников и не менее 40 тыс. кв. м будет отведено под цветники.

По словам директора Ботанического сада Алены Третьяковой, в центре основной части парка разместятся зоны для отдыха и массовых мероприятий, две детские площадки, спортивная площадка, корт для бадминтона, площадка для выгула собак, площадка для подопечных центра «Эврика» с особенностями развития, а также блок с санузлом, велопарковкой и пунктом раздельного сбора мусора.

«Площадки и зоны массовых мероприятий будут находиться рядом, чтобы родители могли больше времени проводить с детьми. И там наибольшее пересечение дорожно-тропиночной сети, значит, мы нанесем минимальный урон при благоустройстве территории парка»,— отметила госпожа Третьякова.

Она подчеркнула, что главный вход в парк будет со стороны ул. Чкалова, также предусмотрены дополнительные — локальные — входы.

В мае 2024 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов разрешил застроить жильем березовую рощу в Академическом районе. Согласно документам, развитие территории предполагается в пять этапов. Так, до декабря 2024 года планируется строительство комплекса многоэтажных жилых домов переменной этажности площадью 37 тыс. кв. м жилья с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на 150 машино-мест, а также строительство проездов и образовательного центра на 1,5 тыс. школьных мест и 350 дошкольных. Завершить строительство планируется до декабря 2027 года (https://www.kommersant.ru/doc/6689139). По данным администрации, строительство затронет 40% территории рощи. В парке планируют сохранить зеленые насаждения на 56% земельного участка — всего 16,1 га. Позже стало известно, что в роще вырубят 11% деревьев, которые являются сухими и «не подлежат восстановлению».

Концепция парка «Березовая роща» вызвала многочисленные вопросы со стороны членов совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга. «Когда ребенок бежит в школу, где у него прямой транзитный путь к ней с левой стороны? Ни снизу, ни сверху его не видно. Когда опаздываешь на звонок, ты не побежишь длинными путями. Это приведет к тому, что появятся новые вытоптанные дорожки, как это происходит в других парках»,— заявила директор территории ландшафтных решений Green Park Юлия Сорокина. Дополнительно она поинтересовалась, нельзя ли переместить площадку для выгула собак в другое место, поскольку сейчас она находится вдоль дороги, которая ведет в школу.

Оставив первый вопрос без ответа, Алена Третьякова прокомментировала, что на площадке для выгула есть ограждения, благодаря которым формируется «тамбур, то есть собака не сразу выходит на дорогу».

По его словам директор ЦПКиО имени Маяковского Павла Зубакина, при разработке концепции благоустройства «Березовой рощи» «приходится одновременно сидеть на двух стульях».

«Судя по количеству активностей, это больше антропогенный парк, значит, нужно оценить, насколько увеличится его посещаемость. С другой стороны, это природный парк, и хотелось бы сохранить биоразнообразие. В этом плане не совсем понятно, куда маятник качается: в сторону природного парка, и тогда антропогенная нагрузка должна быть не очень сильной, или городского парка с большим количеством зон рекреаций и туалетом. Все это вытекает из проблемы балансировки природного парка и антропогенно загруженного»,— подчеркнул господин Зубакин.

На его замечание Руслан Габдрахманов ответил, что разработчикам концепции «удалось отдать преимущество природным вещам, но по минимуму учесть запросы, которые сформировались у жителей».

Основатель архитектурного бюро Archinform Тимур Абдуллаев предложил перенести площадки из центра парка ближе к его границам. «Любая школа предполагает строительство забора, а с точки зрения дизайна городской среды ничего хорошего в заборах нет, это огороженная территория. При этом вдоль забора можно было бы придумать более интересную зону, а мы берем и по общепринятой логике, каким-то ядерным способом начинаем в центре зеленой территории размещать площадки. Тем самым провоцируем людей прийти в середину этой территории, хотя не очень понятно, зачем. Может быть, стоило бы разместить здесь зелень»,— предложил господин Адбуллаев. Его замечание, как и другие, представители «Атомстройкомплекса» и УрО РАН приняли к сведению.

В заключение члены совета проголосовали за принятие концепции, однако добавили, что к следующей встрече ее надо доработать с учетом всех замечаний.

Анастасия Таначева