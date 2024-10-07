В Березовой роще в Академическом районе вырубят 11% деревьев

В Академическом районе Екатеринбурга в парке Березовая роща вырубят 11% деревьев. Как сообщили в пресс-службе администрации, они являются сухими и «не подлежат восстановлению».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

«Основываясь на проведенном обследовании, сотрудники Ботанического сада УрО РАН сформировали концепцию благоустройства парка. Там высадят новые деревья, травы и кустарники, обогатят видовой состав, защитят корни, проложат тропинки и дорожки так, чтобы уберечь зеленые насаждения от вытаптывания»,— рассказали в администрации.

Часть парка планирует застроить компания «Атомстройкомплекс». По данным администрации, строительство затронет 40% территории Березовой рощи. Работы должны начаться в 2025 году.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Орлов разрешил застроить жильем Березовую рощу. Развитие территории предполагается в пять этапов. Завершить строительство хотят до декабря 2027 года.

Виталий Красиков