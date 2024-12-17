У Польши дел невпроворот

В Будапеште прошла церемония передачи председательства в Евросоюзе от Венгрии к Польше. Полгода, на которые с 1 января Варшава получает бразды правления в объединении, приходятся на начало правления в США Дональда Трампа, обещавшего Европе новые торговые тарифы, а Украине — как минимум сокращение американской помощи. На этом фоне приоритетом польского председательства была объявлена безопасность во всех ее возможных измерениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Patryk Ogorzalek / Agencja Gazeta / Reuters Фото: Patryk Ogorzalek / Agencja Gazeta / Reuters

На фоне скандалов, предшествовавших переходу ныне завершающегося полугодового председательства в ЕС к Венгрии (некоторые страны даже всерьез пытались его отменить), передачу командных функций от Будапешта к Варшаве вполне можно было бы счесть рядовым событием. Если бы не контекст.

С одной стороны, большим подспорьем для польского председательства стало то, что к декабрю общеевропейское «правительство», сформированное вслед за июньскими выборами в Европарламент, наконец приступило к исполнению обязанностей. Это сделало возможным выдвижение Варшавой новых инициатив без опасений, что они могут надолго зависнуть без движения — как было весь период венгерского председательства, в течение которого в Брюсселе еще только судорожно решали, кто и за что будет отвечать.

С другой стороны, именно на польское председательство приходится вступление в должность избранного президента США Дональда Трампа (инаугурация состоится 20 января). От следующего главы Белого дома в Европе, исходя из его действий в первый срок, не ждут ничего хорошего.

Кроме того, в период польского председательства мир отметит уже третью годовщину с момента начала полномасштабного конфликта на Украине, помощь которой заметно истощила финансовые и военные ресурсы стран—членов ЕС, усилив усталость от украинской темы как у европейских избирателей, так и в ряде европейских правительств.

На таком фоне закономерным стало то, что приоритетом своего председательства Польша сделала вопросы безопасности во всех ее аспектах — будь то энергетика, оборона или экономическая безопасность. «Чего хотят люди? Чего ищут люди? Они ищут безопасности, и это будет ключевым мотивом председательства»,— отметила на прошлой неделе посол Польши в ЕС Агнешка Бартол.

Как ожидается, Польша выступит с предложениями по защите границ Европы, кибербезопасности, борьбе с иностранным вмешательством и дезинформацией, а также с идеями по укреплению оборонной промышленности блока. В 2023 году расходы на оборону в ЕС достигли рекордных €279 млрд. Однако после многих лет недофинансирования оборонной промышленности, для того чтобы закрыть пробелы в инвестициях в новые проекты, вроде европейского щита ПВО, блоку потребуются дополнительные средства.

Как подсчитал в своем докладе «Будущее европейской конкурентоспособности» бывший премьер-министр Италии Марио Драги (документ, подготовленный по запросу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, был представлен в сентябре), в течение следующего десятилетия ЕС необходимо мобилизовать дополнительно €500 млрд на оборону, чтобы не отставать от таких конкурентов, как США и Китай. И тут Польше придется не только выступать с идеями, но и активно уговаривать не скупиться на оборонные нужды те страны ЕС, которые всегда были склонны к большей экономии.

Вторым не менее значимым фронтом работ станет выработка общей защитной стратегии в ответ на вероятные дополнительные торговые пошлины со стороны США.

Причем европейцев пугает даже анонсированное Дональдом Трампом повышение тарифов на весь китайский экспорт в Штаты, поскольку торговая война двух ведущих экономик мира неминуемо окажет негативное влияние и на торговые дела в ЕС.

В ближайшие же месяцы Брюсселю предстоит решить свой собственный двусторонний спор с Вашингтоном. В 2018 году в свой первый срок Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из ЕС — 25% и 10% соответственно. В ответ Брюссель инициировал «ребалансирующие» тарифы на ввоз различных товаров из Штатов. Уже при Джо Байдене стороны договорились взаимно приостановить действие этих мер до поиска взаимоприемлемого решения, продлив действие такой приостановки до 31 марта 2025 года. Таким образом, именно на Польшу ляжет бремя договариваться с новым президентом США о том, что делать после истечения срока этого торгового перемирия.

Еще одной непростой задачей станет согласование общеевропейской системы проверки прямых иностранных инвестиций.

Задача — исключить возможность перехода под контроль третьих стран (в первую очередь Китая) таких чувствительных отраслей европейской экономики, как полупроводники и технологии искусственного интеллекта. Идея свести к единому общеевропейскому знаменателю эти правила стала центральной в стратегии экономической безопасности, которую Урсула фон дер Ляйен представила более года назад. Но на фоне явного нежелания ряда членов ЕС отдавать национальные полномочия в сфере инвестиций в руки Брюсселя процесс застопорился. Представленный венгерским председательством новый компромиссный вариант, заметно сузивший список критических секторов, сделки в которых должны проверяться Еврокомиссией, пока также остался без особой реакции. Правда, скорее по той причине, что Европарламент, которому предстоит высказать свое мнение по этому вопросу, только-только приступил к работе в новом составе.

Ввиду того что на время председательства Польши придется третья годовщина с момента начала полномасштабного конфликта на Украине, в список задач Варшавы попадает и подготовка к февралю нового пакета санкций против России. В отличие от Венгрии, чей премьер Виктор Орбан последовательно выступал против санкционной политики в отношении Москвы, глава правительства Польши Дональд Туск всегда относился к главным антироссийским «ястребам» и самым ярым сторонникам помощи Украине. Согласно ряду утечек в СМИ, в Варшаве уже рассматривают такие опции, как ограничение свободы передвижения российских дипломатов в шенгенской зоне и санкции в отношении поставок из РФ алюминия.

Стремясь морально поддержать Киев в его противостоянии с Москвой санкциями, Варшава должна будет решить и еще один весьма щепетильный вопрос, связанный с содействием Украине. Как известно, после начала боевых действий Киев получил право на беспошлинный ввоз своих товаров в ЕС. В результате дешевая украинская сельхозпродукция наводнила рынки стран ЕС, сильнее всего ударив по странам Восточной Европы и спровоцировав массовые протесты местных фермеров, включая польских. В начале июня, как раз к финишу польского председательства в ЕС, срок таких специальных торговых мер ЕС в отношении Украины истекает. А значит, именно властям Польши (которую, к слову, в мае ждут президентские выборы) придется искать хрупкий баланс между стремлением не подвести Киев и собственными экономическими интересами.

Наталия Портякова