Перед судом депутатов предстанут 27 европейских комиссаров

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в среду формально представит в Европарламенте кандидатов в «министры ЕС», вслед за чем депутаты проголосуют за всю команду из 27 человек. Еще неделю назад своевременное утверждение представителей исполнительной власти Евросоюза было под большим вопросом, но межпартийный торг с элементами шантажа сделал свое дело. Уже 1 декабря новый состав ЕК приступит к работе. И, как следует из заявлений будущих еврокомиссаров, сразу же займется проработкой новых мер давления на РФ и поддержки Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласовать новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен (на фото) было непросто, но в итоге межфракционные переговоры завершились успешно

Фото: Virginia Mayo / AP Согласовать новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен (на фото) было непросто, но в итоге межфракционные переговоры завершились успешно

Фото: Virginia Mayo / AP

В Страсбурге 27 ноября пройдет заключительное голосование по утверждению полного состава Еврокомиссии. После выступления председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в ходе которого она представит свою новую команду на ближайшие пять лет, члены Европарламента разом проголосуют за все 27 еврокомиссаров (включая саму госпожу фон дер Ляйен).

Процесс подбора чиновников, выполняющих в ЕС роль министров, начался после июньских выборов в Европарламент, заметно изменивших расклад сил в пользу правых. И сразу стало ясно, что найти консенсус будет непросто. Из-за настойчивого стремления Урсулы фон дер Ляйен сделать будущий кабинет гендерно сбалансированным некоторым членам ЕС, жаждущим получить взамен более значимые портфели в ЕК, пришлось менять своих ставленников в процессе переговоров. В середине сентября новая структура исполнительной власти ЕС, казалось бы, обрела окончательный вид, но ввиду необходимости пройти утверждение в стенах Европарламента ставить финальную точку в эпопее было рано.

Планировалось, что евродепутаты скажут свое слово еще в октябре, однако дата голосования то и дело откладывалась.

Основные проблемы были связаны с тремя назначенцами: итальянцем Раффаэле Фитто, выдвинутым в исполнительные вице-председатели ЕК и еврокомиссары по делам ЕС, испанкой Терезой Риберой, предложенной на роль еще одного вице-председателя с портфелем по климату и вопросам конкуренции, и венгром Оливером Вархели, которому отошел самый простенький и наименее желанный портфель еврокомиссара по здравоохранению и защите животных.

Решение назначить правого Фитто министром по делам ЕС не устроило фракцию социалистов и демократов (S&D; вторая по величине фракция в Европарламенте) и либералов из группы Renew Europe (пятая по численности фракция). Они сочли, что назначение этого человека, близкого премьеру Италии Джордже Мелони, станет сигналом о нормализации ультраправой политики.

В свою очередь, однопартийцы Урсулы фон дер Ляйен из Европейской народной партии (EPP; крупнейшая фракция) остались недовольны кандидатурой Терезы Риберы. В последние недели правоцентристы развернули ожесточенную кампанию против испанки, входящей ныне в кабинет премьера-социалиста Санчеса. Госпожу Риберу обвиняли в том, что она несет ответственность за ликвидацию последствий разрушительного наводнения в Валенсии. Впрочем, она нашла чем парировать, заявив, что борьба со стихийными бедствиями — это прежде всего задача регионального правительства, которое в Валенсии находится под контролем правой Народной партии (на общеевропейском уровне она входит в состав ЕРР).

Споры возникли и вокруг венгерского кандидата. Как социал-демократы, так и либералы выступили против вхождения Оливера Вархели в новый состав ЕК на том основании, что этот человек близок премьеру Венгрии Виктору Орбану, которого в европейских структурах недолюбливают. Кроме того, господин Вархели был фигурантом ряда скандалов, например как-то раз назвал евродепутатов «идиотами».

Так или иначе, на прошлой неделе в результате длительных закулисных переговоров европейским политическим силам удалось-таки договориться о принятии всех кандидатур. После голосования в Европарламенте обновленная Еврокомиссия уже 1 декабря приступит к работе.

Напутствуя европейских политиков и чиновников, покидающий свой пост глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал их научиться говорить на «языке силы» и среди прочего без лишних разговоров принимать решения по поставкам оружия Киеву. Под этими словами наверняка могла бы подписаться и преемница Жозепа Борреля экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Она давно известна ярой антироссийской позицией и даже объявлена МВД РФ в розыск по делу об «уничтожении и повреждении памятников советским воинам». Выступая в Европарламенте на слушаниях по своей кандидатуре, госпожа Каллас, в частности, дала понять, что будет добиваться бессрочного введения санкций против РФ (сейчас их продлевают раз в полгода). Тогда же она отметила: «Победа Украины является для всех нас приоритетом. Ситуация на поле боя очень сложная. Поэтому нам необходимо продолжать работать сегодня, завтра, столько, сколько потребуется, оказывая (Киеву.— “Ъ”) всю необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь».

В связи с этими заявлениями в постпредстве РФ при ЕС сказали агентству «РИА Новости»: «Евросоюз осознанно избрал путь долгосрочной конфронтации с нашей страной, и бывший премьер-министр Эстонии является наилучшим воплощением антироссийского курса Брюсселя. Безусловно, она достойно примет от Жозепа Борреля эстафету в "крестовом походе" против России». А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала назначение Каи Каллас так: «Запад теперь выбирает людей либо очевидно не соответствующих профессиональным требованиям, либо аморальных».

Показательно и то, что в ЕК впервые появится комиссар по обороне и космосу. Это позволит Брюсселю более активно заниматься вопросами безопасности, на чем долгое время настаивала Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссаром станет экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс. На слушаниях в Европарламенте он, в частности, отмечал: «Сегодня мы сталкиваемся с экзистенциальными угрозами, включая обычную войну, кибервойну, гибридные атаки и милитаризацию космоса. Последние оценки разведывательных служб показывают, что Россия может попытаться испытать решимость НАТО и Евросоюза до конца нынешнего десятилетия. Поэтому нам надлежит срочно укрепить готовность ЕС к потенциальной военной агрессии». В разное время Андрюс Кубилюс высказывал такие идеи, как использование замороженных российских активов для восстановления Украины и выделение западными союзниками по 0,25% от своего ВВП на помощь Киеву.

Наталия Портякова