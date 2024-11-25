Мэр Варшавы нацелился на всю Польшу

Предвыборная гонка в Польше, где в мае 2025 года пройдут президентские выборы, набирает обороты. В субботу правящая «Гражданская коалиция» подвела итоги праймериз, выдвинув своим кандидатом популярного мэра Варшавы Рафала Тшасковского. В случае победы этого политика его однопартиец премьер-министр Дональд Туск обретет президента-союзника, который не будет мешать инициативам правительства, как это делает нынешний глава государства Анджей Дуда. С кандидатом определились и в стане оппозиции — в партии «Право и справедливость», чьи позиции усилились на фоне победы в США Дональда Трампа. На выборы идет директор Института национальной памяти Польши (IPN) Кароль Навроцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Варшавы Рафал Тшасковский лоббировал идею проведения внутрипартийных праймериз и в итоге не прогадал: именно он пойдет от правящей «Гражданской коалиции» на выборы президента Польши

Фото: Andrzej Iwanczuk / NurPhoto / Getty Images Мэр Варшавы Рафал Тшасковский лоббировал идею проведения внутрипартийных праймериз и в итоге не прогадал: именно он пойдет от правящей «Гражданской коалиции» на выборы президента Польши

Фото: Andrzej Iwanczuk / NurPhoto / Getty Images

52-летний мэр Варшавы Рафал Тшасковский долгое время считался самым очевидным кандидатом в президенты от правящего объединения «Гражданская коалиция». Но не так давно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский решил бросить своему однопартийцу вызов, утверждая, что богатый опыт в вопросах безопасности и обороны делает его лучшим выбором во время военного конфликта на Украине и на фоне политических перемен в США. Рафал Тшасковский, в свою очередь, акцентировал внимание на экономических проблемах. «Эта кампания будет посвящена качеству жизни, польской экономике, польским предпринимателям и польскому сельскому хозяйству. Это самые важные вопросы»,— объяснял мэр Варшавы.

Судя по итогам пятничных праймериз, такая стратегия себя оправдала. Господину Тшасковскому отошло почти 75% голосов участников праймериз. В субботу премьер Дональд Туск торжественно объявил мэра Варшавы кандидатом «Гражданской коалиции» на выборах в мае (их точную дату пока не анонсировали).

Внутрипартийные праймериз — нетипичная для Польши практика. Провести голосование предложил сам господин Тшасковский. По его словам, в условиях сильнейшей конкуренции с нынешней оппозиционной партией «Право и справедливость» выдвигаться должен наиболее сильный кандидат, имеющий «стопроцентную поддержку» своих однопартийцев. При этом за неделю до праймериз мэр Варшавы получил поддержку от премьера Туска, который ранее предпочитал не поддерживать открыто никого из двух кандидатов. Глава правительства обнародовал результаты опроса общественного мнения, которые продемонстрировали, что у столичного мэра куда больше шансов победить на президентских выборах, чем у главы МИДа.

Рафал Тшасковский в 2020 году баллотировался в президенты от «Гражданской коалиции», но проиграл ставленнику «Права и справедливости» (ПиС) Анджею Дуде. С ноября 2018 года политик занимает пост мэра Варшавы. За годы работы градоначальником он прославился, в частности, либеральным настроем в отношении ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) и проявил себя активным борцом за права женщин. В начале ноября он пообещал, что на посту президента будет «бороться до упаду» за отмену текущего практически полного запрета на аборты, введенного во время правления ПиС.

Делая акцент на экономических и других внутренних вопросах, Рафал Тшасковский в своей программе уделил совсем мало внимания международной повестке. Тем не менее очевидно его стремление продолжать нынешний внешнеполитический курс Польши, в том числе в части поддержки Украины. Недавно политик призывал власти страны убедить будущую администрацию США, что приверженность дальнейшей помощи Киеву «необходима для стабильности на континенте».

Отметим, что в Польше глава государства играет незначительную роль в формировании политики и законодательства, однако у него есть право налагать вето на законопроекты, принятые парламентом. И этим часто грешит Анджей Дуда: он то и дело блокирует инициативы Дональда Туска, возглавившего правительство в декабре 2023 года. Предстоящие выборы, на которых завершающий свой второй срок Анджей Дуда уже не может баллотироваться, станут возможностью для господина Туска усилить свои позиции: получить у руля государства человека, дружественного правительству.

Между тем своего кандидата в президенты уже выбрали и в ПиС. В оппозиции не стали проводить никаких праймериз, оставив право выбора за своим давним лидером Ярославом Качиньским, недавно пошутившим, что он «бросит кости», прежде чем принять решение. Так или иначе, как стало известно в воскресенье, выбор пал на директора Института национальной памяти Польши (IPN) Кароля Навроцкого — 41-летнего польского историка, известного своей антироссийской позицией (в феврале МВД РФ объявило его в розыск по делу об уничтожении и повреждении памятников советским воинам).

За последние недели правая оппозиция подтянулась в рейтингах. Согласно проведенному United Survey опросу, поддержка ПиС с конца октября по середину ноября увеличилась на 2,8%, до 31,7%. Для сравнения: рейтинг «Гражданской коалиции» за это же время подрос на 0,4%, до 34%. Польские эксперты дружно связывали эту тенденцию с «эффектом Трампа», на фоне победы которого рейтинги консервативных и правых сил в других странах тоже пошли вверх.

Кроме того, о намерении участвовать в выборах в качестве независимого кандидата объявил спикер польского сейма Шимон Головня. Основатель правоцентристской партии «Польша 2050» — один из партнеров Дональда Туска по коалиции — уже пробовал себя на выборах главы государства в 2020 году, заняв тогда третье место. Судя по всему, схожий результат он продемонстрирует и в 2025 году: по прогнозам польского Centre for Public Opinion Research, господин Головня получит около 10% голосов. Еще двух кандидатов — представителя коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомира Ментцена и депутата Марека Якубяка (фракция «Свободные республиканцы») — можно причислить к аутсайдерам.

Лусине Баласян