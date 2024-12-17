С авторынка вымылся спрос

Рынок новых легковых автомобилей в декабре может упасть относительно ноября вопреки сложившейся традиции. За две недели месяца реализовано 55,3 тыс. машин, и для превышения ноябрьского результата потребуется продать еще более 66,5 тыс. автомобилей. Часть аналитиков считает, что декабрьские продажи не превысят 115 тыс. штук из-за «вымытого» спроса и отсутствия новогодних распродаж, но дилеры ждут, что ожидания роста цен продолжат стимулировать рынок, что уже отразилось на трафике в салонах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Продажи новых легковых машин за вторую неделю этого месяца — с 9 по 15 декабря — сократились на 16,5% относительно предыдущей недели, до 25,2 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». За две недели месяца реализовано 55,3 тыс. легковых машин, что на 4,5% выше аналогичного периода ноября. Согласно ранее прозвучавшему прогнозу агентства, в декабре рынок составит около 140–145 тыс. автомобилей. В «Автостате» сообщили “Ъ”, что не пересматривали прогноз.

Но у аналитиков есть гораздо более пессимистичные ожидания. Аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов прогнозирует, что продажи новых легковых машин в декабре окажутся на уровне 100–105 тыс. штук. При реализации этого прогноза, учитывая, что рынок в ноябре, по данным «Автостата», составил 121,88 тыс. автомобилей, падение месяц к месяцу может достичь почти 22%.

Как отмечает господин Беспалов, предпосылок к резкому росту рынка пока нет: фактор курсовой волатильности и очередного повышения утильсбора уже не подхлестывает рынок, как в октябре, и больших новогодних распродаж автомобилей не анонсируется (см. “Ъ” от 6 декабря). По мнению Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, продажи декабря будут ниже ноябрьских и составят 110–115 тыс. штук. Традиционно ситуация на рынке противоположная.

Сергей Удалов из «Автостата» напоминает, что изначально в агентстве ожидали продажи в декабре в диапазоне 120–140 тыс. машин. По его словам, на прошлой неделе спрос был слабым, но к людям приходит понимание, что цены на автомобили скоро снова вырастут из-за индексации утильсбора и курса доллара. «Вероятно, что сейчас народ пойдет в салоны, трафик уже появился»,— отмечает он. В декабре, как правило, активизируются и юрлица, но в этом году в корпоративном сегменте может и не быть значительного прироста из-за высокой ключевой ставки, добавляет господин Удалов. Эксперт также уточняет, что раньше продажи декабря традиционно были выше среднегодовых на 20–25%.

В «Рольфе» и «Авилоне» прогнозируют, что авторынок текущего месяца будет выше ноябрьских показателей. «Трафик вырос примерно на 10%. Особенно рост заметен в части официальных франшиз, а не параллельного импорта. У многих все-таки в голове сидит мысль, что сейчас пора новогодних скидок, и они обзванивают дилеров»,— рассказывает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Рынок в декабре, согласно прогнозу топ-менеджера, закроется на уровне 130–135 тыс. автомобилей. «Декабрь немного живее ноября за счет активизации спроса физических лиц и корпоративного сегмента»,— добавляет заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Продажи новых легковых машин предположительно составят 150–160 тыс. штук, полагает он.

Согласно прогнозу «Автостата», рынок новых легковых машин по итогам 2024 года вырастет на 50%, до 1,59 млн штук. Это лучше самых оптимистичных ожиданий агентства, обнародованных в январе, когда годовые продажи прогнозировались в 1,4 млн штук. Господин Беспалов ожидает объем рынка в 1,55–1,57 млн автомобилей. А в 2025 году эксперты и участники рынка ожидают снижения продаж в пределах 10–25% (см. “Ъ” от 9 декабря).

Наталия Мирошниченко