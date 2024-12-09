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Коммерсантъ FM
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Авторынок докатился

2025 год может оказаться для продаж куда менее успешным, чем текущий

Рынок новых легковых автомобилей в России в следующем году может ожидать падение в пределах 10–25%, прогнозируют аналитики и участники отрасли. Виноваты высокая ключевая ставка ЦБ, очередная индексация утилизационного сбора, ослабление рубля и рост цен. При этом реализация автомобилей по итогам 2024 года вырастет сразу на 50%, до 1,59 млн штук.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 году, согласно базовому прогнозу «Автостата», могут сократиться на 10% при сохранении текущей экономической ситуации в стране, рассказал директор агентства Сергей Целиков в ходе Autostat Analytic Day. Оптимистичный прогноз — рынок на уровне текущего года, пессимистичный — падение на 20%, до 1,27 млн штук, полагают в «Автостате».

Реализация автомобилей по итогам 2024 года вырастет на 50%, до 1,59 млн штук, подсчитали в агентстве. Это лучше оптимистичного прогноза агентства, обнародованного в январе (1,4 млн штук).

Сергей Целиков поясняет, что на снижение рынка в следующем году будут влиять высокая инфляция, индексация утильсбора с 1 января, снижение доступности кредитов из-за ключевой ставки и рост цен на новые автомобили.

Также автопродажи будет сдерживать отсутствие официальных поставок глобальных брендов: некоторые граждане ждут возвращения зарубежных марок и не торопятся пересаживаться на китайские автомобили, поясняет он. Эксперт уточняет, что поддерживают продажи вливание денег в экономику, увеличение доходов у некоторых категорий населения и маркетинговая активность участников рынка.

По мнению господина Целикова, авторынок 2025 года может стать достаточно непредсказуемым, несмотря на обнародованный прогноз агентства. «В следующем году изменится очень многое, и на рынке могут быть тектонические изменения. Мы можем и уйти вверх, но для этого должны реализоваться определенные геополитические факторы»,— считает эксперт.

Аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов соглашается с трендом на снижение продаж в следующем году. Рынок может составить 1,4–1,5 млн машин против 1,55–1,57 млн — в 2024 году, прогнозирует он. Основными факторами такой динамики господин Беспалов считает удовлетворение отложенного спроса, высокие процентные ставки, а также ослабление рубля и повышение цен. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что позитивных факторов, способных переломить ситуацию с охлаждением спроса, пока не наблюдается.

«На 2025 год ЦБ прогнозирует ключевую ставку в диапазоне 17–20%, значит, и ставки по автокредитам если и снизятся, то не сильно»,— рассуждает он, уточняя, что, кроме того, большого роста доходов населения не предвидится.

В таких условиях реалистичным сценарием выглядит снижение рынка на 10–15%, резюмирует аналитик.

Продажи легковых машин в ноябре упали почти на 30%

При сохранении жесткой денежно-кредитной политики продажи новых автомобилей в 2025 году могут сократиться на 25%, до 1,2–1,1 млн штук, прогнозирует гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич. «Это делает авторитейл нерентабельным и может привести к массовым закрытиям дилерских центров. При текущих ставках по кредитам большинству покупателей кредиты становятся недоступными»,— полагает топ-менеджер. Директор департамента новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов и директор по стратегическому маркетингу легкового дивизиона КамАЗа Александр Мигаль ожидают падения авторынка до 1,2–1,3 млн и 1,3–1,5 млн штук соответственно. «Продажи по итогам 2025 года будут варьироваться в диапазоне 1,3–1,4 млн штук»,— считает замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский говорит, что любой из брендов в 2025 году может как существенно нарастить объем продаж, так и снизить свои показатели. По его мнению, начиная со второго квартала 2025 года, вероятно, начнется корректировка ценников на автомобили. В «Автостате» добавляют, что рост цен за первое полугодие может достичь 10%.

По данным агентства, за январь—ноябрь продажи новых легковых автомобилей выросли на 54% год к году, до 1,45 млн штук. Лидер рынка — Lada, второе место и первенство среди иномарок за китайским Haval.

Наталия Мирошниченко

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