Скидки объезжают автосалоны стороной

Новогодних скидок на автомобили в их традиционном понимании в этом сезоне не ожидается. Основная причина — рост цен на новые машины. Дилеры говорят, что действующие дисконты в условиях падающего спроса уже достигли пиков: участники рынка стараются освободить склады, чтобы снизить нагрузку на их содержание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Традиционных новогодних скидок на автомобили в дилерских центрах в этом году не ожидается, рассказали “Ъ” в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Причина — осложнение экономической ситуации, которая приводит к росту цен на новые машины, считают в РОАД. Автосалоны будут стараться привлечь внимание, предлагая определенные подарки или предложения, но не в таком масштабе, как ранее, уточняют в ассоциации.

В привычном понимании новогодних скидок на рынке нет несколько лет, говорит директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. «Главная "скидка" в этом году — это неповышение цен. Все макроэкономические предпосылки говорят о том, что цены должны повышаться. В текущих реалиях сохранение цены — это лучшая "акция"»,— добавляет топ-менеджер. По словам господина Иванова, импортеры уже присылают письма, в которых сообщают о повышении цен на свою продукцию, на некоторые модели суммы доходят до 150 тыс. руб. Это связано с резким ростом курса валюты и индексацией утильсбора, поясняет он. Согласно оценкам участников рынка, девальвация рубля может повысить цены на автомобили, поставляемые официально, на 1–5% до конца года (см. “Ъ” от 2 декабря).

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев рассказывает, что скидок больше, чем сейчас, непосредственно от дилерских сетей не предвидится. По словам топ-менеджера, скидка формируется из маржи дилера, 3–4 года назад был значительный запас маржи для «красивых акций» в декабре: спрос был эластичный и дисконт приводил к росту продаж. «Сейчас спроса ажиотажного нет, и размер маржи не позволяет существенно ронять цену. Рынок дисконтный уже несколько месяцев, скидку от скидки уже не сделаешь»,— добавляет он.

Ренат Тюктеев уточняет, что текущая скидочная политика связана с намерением максимально разгрузить склады в условиях высоких затрат на их содержание. «Вполне вероятно, что многие дилеры предпочтут дать дополнительную скидку клиенту с целью продать автомобиль сейчас, так как за хранение в январские праздники все равно придется платить»,— считает гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич. Сейчас и дилеры, и импортеры заинтересованы в оптимизации складов, поскольку продажи в ноябре существенно снизились относительно предыдущих месяцев, добавляет он.

В прошлом месяце, подсчитывал «Автостат», рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал худшие результаты с февраля, сократившись почти на 30% к октябрю, до 121,88 тыс. штук (см. “Ъ” от 4 декабря). По словам Рената Тюктеева, в декабре многие бренды снижают отгрузочные цены на 3–4%, но это не окажет существенного влияния на уровень цен для конечных покупателей, учитывая, что у дилеров имеются собственные стоки.

Бума новогодних скидок в декабре и январе, по мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, ожидать не стоит. Но, считает эксперт, некоторые выгодные предложения на рынке, вероятно, появятся. Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что традиционно скидки делаются на менее популярные модели, ходовые же вряд ли станут дешевле.

Коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский говорит, что существенные скидочные предложения от зарубежных и отечественных брендов уже запущены. Речь идет как о прямых скидках от автопроизводителей, так и о трейд-ин. Андрей Терлюкевич добавляет, что, как правило, действие акций ограничено одним месяцем. В РОАД напоминают, что с 1 января 2025 года ожидается очередное повышение утильсбора, которое скажется на ценах на новые автомобили. На легковые машины платеж увеличивается на 20%.

Наталия Мирошниченко