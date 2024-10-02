Либерал-демократов поучат быть депутатами

ЛДПР проводит в Подмосковье многодневный обучающий слет для своих депутатов. Несколько сотен партийцев обмениваются парламентским и политическим опытом, слушают мастер-классы старших товарищей из Госдумы и Совета федерации. Кульминацией слета во вторник стало выступление председателя партии Леонида Слуцкого. Из него следовало, что, хотя результаты либерал-демократов на минувших региональных выборах и так превзошли ожидания, впереди их ждет интеграция в зарождающуюся партийно-депутатскую вертикаль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Нагляднее всего продолжающуюся централизацию в ЛДПР отразил дресс-код участников мероприятия. На первый практикум для депутатов народные избранники от мала до велика (то есть от муниципальных советов до Госдумы) прибыли в толстовках, жилетах и свитерах из последней коллекции партийного мерча. К явлению Леонида Слуцкого тоже готовились основательно: политикам, будто студентам, велели не пялиться в телефоны, слезть с подоконников, рассесться по местам и не пугаться дрона-оператора над головами.

Но, как выяснилось, студентами избравшимся либерал-демократам еще только предстоит стать. Кульминацией речи господина Слуцкого стал анонс старта пилотной «программы по развитию депутатов». «Я попрошу не понимать буквально,— строго заметил он.— Это не умственное развитие, оно и так у всех на должном уровне, раз пришли в лучшую партию России». Вместо этого в парламентариях будут взращивать навыки, полезные конкретно в депутатской работе. «Главная цель — повышение эффективности депутатов ЛДПР для граждан России»,— сообщил господин Слуцкий и пообещал к отмечаемому в декабре 35-летию партии распространить «интенсив» на весь депутатский корпус.

Начал же председатель свою речь с благодарностей. Он подчеркнул успехи соратников на минувших выборах в целом и в частности обгон вечных конкурентов — коммунистов (см. график).

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«Мы избрали 1087 депутатов, а КПРФ — всего 902»,— ликовал Леонид Слуцкий, припомнив массу «пессимистичных возгласов» о том, что ЛДПР — это партия одного человека, которая умрет вместе с ним.

«Партия преодолела неизбежный кризисный период после потери нашего вождя, отца-основателя… Дело Жириновского живет!» — торжественно провозгласил лидер либерал-демократов.

Рейтинги партии тоже растут: ЛДПР «почти на 1,5% обходит КПРФ». А значит, стратегия политической консолидации «плечом к плечу» (в том числе отказ от «пустых пикировок» с властью в пользу «здравой критики»), которую эксперты также ругали за потерю оппозиционности и размывание образа, дала плоды, похвалил заодно и себя председатель ЛДПР. Теперь же, по его словам, важно закрепить успехи.

Здесь-то господин Слуцкий и перешел к вертикалям. Он затребовал подробный отчет о законотворчестве каждого депутата и распорядился учредить для этого новый партийный орган — центр мониторинга и развития законодательства, который будет отвечать за системную проработку партийных инициатив на всех уровнях. «В этой работе мы должны выстроить определенную вертикаль: депутаты муниципалитетов — региональных парламентов — Госдумы. И любой депутат должен иметь возможность получить поддержку при разработке и внесении инициативы»,— разъяснил суть идеи лидер ЛДПР. Возглавят и «наполнят» структуру партийные юристы.

Нарастить активность предстоит и созданным в прошлом году палатам депутатов, которые были призваны «активизировать порой достаточно вялый и аморфный корпус на местах», отметил господин Слуцкий: «Работа развернута, но не могу сказать, что я этой работой до конца доволен». Далее лидер партии анонсировал тот самый «интенсив развития» и еще несколько раз призвал соратников к ударной работе. «Партия обязана становиться более эффективной, иначе вниз пойдем!» — предупредил он.

Григорий Лейба