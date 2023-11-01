Депутаты претерпели лишения

Госдума в среду досрочно прекратила полномочия депутатов Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду», СРЗП) и Василия Власова (ЛДПР) за пропуски заседаний комитетов и комиссий. Господин Власов уверен, что на самом деле поплатился за активность и поднимавшиеся им острые вопросы, и намерен обжаловать это решение в Верховном суде. Также, по словам либерал-демократа, покойный основатель ЛДПР Владимир Жириновский говорил, что видит именно его на посту руководителя фракции. Заочно приговоренный к 10 годам тюрьмы Вадим Белоусов находится в федеральном розыске и на заседание Думы не явился. Эксперт полагает, что обоих депутатов уволили за «токсичность» и новых изгнаний, вероятно, ждать не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Постановления о лишении двух депутатов мандатов с 1 ноября были приняты на основании решения думской комиссии по мандатным вопросам. Основанием стало неисполнение ими в течение более 30 дней депутатских обязанностей, а именно нормы о личном участии в заседаниях комитетов и комиссий, членами которых они являлись (Василий Власов состоял в комиссии по регламенту, Вадим Белоусов — в комитете по защите конкуренции). При этом господин Власов уверяет, что участвовал в голосованиях комиссии заочно, опросным листом. Накануне председатель комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба («Единая Россия») в беседе с журналистами назвал «хамством» неявку депутатов на работу «в такой сложной обстановке».

Вопрос о прекращении полномочий рассматривался в закрытом режиме (хотя, например, коммуниста Валерия Рашкина, получившего условный приговор за убийство лося, Дума в мае 2022 года лишила мандата на открытом заседании). Как пояснил “Ъ” первый замруководителя фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин, так решил совет Думы. Он также сообщил, что совет президиума фракции единороссов принял решение голосовать за лишение обоих депутатов полномочий.

Первым рассматривался вопрос о Вадиме Белоусове.

Заочно приговоренный к 10 годам лишения свободы за получение взятки депутат на заседании не присутствовал: он находится в федеральном розыске.

За лишение его полномочий проголосовали 320 депутатов из «Единой России», ЛДПР и фракции «Новых людей». КПРФ и СРЗП не голосовали, воздержались Василий Власов, Юрий Синельщиков (КПРФ) и Галина Хованская (СРЗП). Предложение о лишении полномочий Василия Власова поддержали 317 депутатов из тех же трех фракций, воздержались снова Юрий Синельщиков и Галина Хованская, против высказались независимый депутат Оксана Дмитриева и сам господин Власов.

Как рассказал “Ъ” либерал-демократ, ему дали пять минут, чтобы высказаться, после чего депутаты перешли к голосованию, не задав ни одного вопроса: «Я сказал, что Владимир Вольфович (Жириновский.— “Ъ”) видел меня в качестве руководителя фракции, о чем он говорил, находясь в больнице. Я сказал, что я — тот депутат, который поднимает острые проблемы, не боясь определенных последствий, что, наверное, меня и сгубило. Можно было не ходить ни на какие заседания, многие коллеги их пропускают. Можно элементарно брать отпуск, потом командировку, потом опять в отпуск и делать так постоянно. Очень грустно, что никто не выступил. Видимо, прошла разнарядка. Спасибо КПРФ и "Справедливой России", что воздержались от голосования».

Как уверяет Василий Власов, некоторые депутаты из оппозиционных фракций до заседания подходили к нему и обещали выступить и проголосовать против лишения полномочий, однако не сделали этого.

Он также сообщил, что будет обжаловать решение нижней палаты в Верховном суде. «Леонид Эдуардович (Слуцкий.— “Ъ”), наверное, очень рад, что смог меня победить и убрать»,— резюмировал Василий Власов.

Лидер ЛДПР и глава ее фракции в Думе Леонид Слуцкий предложил “Ъ” другую версию случившегося: «Тут вообще неважно, Власов или любой другой депутат, молодой или опытный. Есть регламент, есть единые требования к дисциплине. Избиратели нам, партии ЛДПР, доверились. Они же голосовали не за Власова лично, голосовали за партию (Василий Власов на выборах-2021 занимал 6-е место в центральной части списка ЛДПР.— “Ъ”). И мы должны работать на результат, а если кто-то забыл, зачем ему удостоверение депутата выдали, таким людям не место в ЛДПР. Без обиняков и переходов на личности. Освободим место тому, кто заряжен, кто готов пользу принести людям».

Коммунист Юрий Синельщиков, воздержавшийся при голосовании по обоим вопросам, пояснил свою позицию “Ъ” «недостаточностью доказательной базы»: «Не были представлены материалы, подтверждающие виновность одного и второго. По существу это, может, и правильно, но по форме не годится. Нужно было провести подробную проверку».

Член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Павел Склянчук полагает, что большой кампании по борьбе с прогульщиками в Думе ждать не стоит: «Вполне вероятно, это была разовая акция, и новых лишенцев мандата до конца этого созыва не будет. Тем не менее технология апробирована, фракции возьмут этот прецедент на вооружение для дополнительного дисциплинарного воздействия на своих членов. При этом все понимают, что Белоусова и Власова лишили мандата не только и даже не столько за прогулы, а за их "токсичность", поэтому изменений в практике проведения заседаний комитетов и комиссий не предвидится». Эксперт также подчеркивает, что голосование в комитетах опросным методом прямо предусмотрено регламентом Думы и стало особенно популярно в пандемию, а сейчас председатели комитетов активно прибегают к нему из-за высокой загрузки и сжатых сроков подготовки законопроектов. «Вместе с тем в регламенте прописано, что член комитета обязан уведомлять председателя о причинах своего отсутствия. Тем не менее, в отличие от пленарного заседания, комитетам важен результат, а не процесс принятия решений. Поэтому главы комитетов не особо заинтересованы в том, чтобы следить за явкой на своих заседаниях»,— резюмирует господин Склянчук.

Ксения Веретенникова