Активы депутата пригодились родине

Центральный районный суд Сочи, удовлетворив иск Генпрокуратуры России, обратил в пользу государства предприятия, земельные участки и объекты недвижимости, которыми, несмотря на запреты, владел и управлял депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо и 14 аффилированных с ним лиц. Адвокаты главного ответчика собираются обжаловать судебное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Напсо в 2021 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Юрий Напсо в 2021 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Истцом в деле выступил один из заместителей генпрокурора РФ. Согласно иску, Юрий Напсо, нарушая антикоррупционное законодательство, будучи депутатом Госдумы, продолжал заниматься бизнесом, а также приобрел дорогостоящие объекты недвижимости, не декларируя сведения об этом.

Юрий Напсо — депутат Государственной думы ФС РФ пятого, шестого и седьмого созывов, член фракции ЛДПР, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству. Находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

По версии прокуратуры, депутат Госдумы переоформил компании на доверенных лиц. В частности, Юрий Напсо владел 49% долей в компании «Спецсервисгаз», являлся акционером ОАО «Мясокомбинат "Туапсинский"», имел долю в ООО «Национальная топливная компания». Стоимость всех компаний составляет более 157 млн руб., их выручка ежегодно превышает 2,8 млрд руб. Кроме того, депутат вместе с аффилированными лицами добился, как полагает надзор, незаконным путем аренды земельного участка общей площадью более 3,8 тыс. кв. м в Сочинском национальном парке. Также в обход конкурентных процедур в судебном порядке ему удалось получить в Сочи 1,2 га территории.

Как посчитала Генпрокуратура, ущерб от деятельности господина Напсо и аффилированных лиц составил более 1,2 млрд руб. По требованию истца в доход государства суд изъял 100% долей в уставном капитале ООО «Национальная топливная компания», ООО «Кубаньойл» и ООО «Сочипетрол», а также АЗС, десятки объектов недвижимости и земельные участки в разных районах Сочи.

Сам Юрий Напсо рассказал “Ъ”, что лично не владел указанным в иске имуществом:

«Я один из ответчиков в этом процессе. Речь идет об имуществе, которое когда-то давно принадлежало моей бывшей супруге. Все спорные активы были в ее декларации. Много лет назад бывшая жена брала кредиты, чтобы купить эти активы».

Депутат опроверг появлявшиеся ранее сообщения СМИ о том, что он покинул РФ: «Я нахожусь и находился все это время в России, не скрывался ни от кого. Занимаюсь сейчас своим здоровьем». Господин Напсо добавил, что его адвокаты намерены обжаловать решение Центрального райсуда Сочи в вышестоящей инстанции.

Тат Гаспарян, Краснодар