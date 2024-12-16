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Коммерсантъ FM
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Сбербанк возобновил выдачу семейной ипотеки

Сбербанк (MOEX: SBER) с 16 декабря возобновляет проведение сделок по льготной программе «Семейная ипотека», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации. Как заявил директор дивизиона Сбербанка «Домклик» Алексей Лейпи, новый механизм субсидирования лимитных средств по программе должен позволить избежать приостановок выдач в будущем.

Максимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке составит 50,1%. При этом размер взноса может быть уменьшен вплоть до 20,1% в случае, если комиссию оплатит застройщик или его объект находится на проектном финансировании и подключен к опции «Комплексное предложение».

Сбербанк ранее приостанавливал выдачу семейной ипотеки, так как исчерпывал лимит по государственной программе. В последний раз пресс-служба сообщала о приостановке 25 ноября. До этого банк сообщал об исчерпании лимита 30 октября, после чего возобновил сделки по программе с 15 ноября.

12 декабря Минфин совместно с компанией ДОМ.РФ увеличил лимиты банкам по «Семейной ипотеке» на 2,4 трлн руб. Также был обновлен механизм распределения лимита: он стал общим для всех банков, чтобы избежать ситуаций, когда у отдельных кредиторов заканчиваются средства. На реализацию программы в 2025 году планируется выделить 637 млрд руб.

Подробнее о льготной программе — в материале «Ъ» «В "Семейной ипотеке" растет концентрация».

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