Сбербанк снова исчерпал лимит по семейной ипотеке

Сбербанк (MOEX: SBER) снова приостановил запись на сделки по семейной ипотеке, так как вновь исчерпал лимит по государственной программе. «Сбер» продолжает принимать заявки на семейную ипотеку, которые будут рассмотрены после повышения правительством лимитов.

«Клиенты, которые записались на сделку до 25 ноября 2024 года включительно, получат кредиты в запланированные даты»,— сообщает сайт сервиса «ДомКлик». Сбербанк уже несколько раз приостанавливал выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимита. Последний раз это произошло в конце октября.

Обновленная программа семейной ипотеки действует до 2030 года. Она затрагивает семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. В рамках программы можно взять ипотеку в новостройке или на строительство индивидуального жилья. Ставка по программе составляет 6%, в том числе для жителей дальневосточных регионов. Сумма кредита не должна превышать 12 млн руб. для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов в рамках программы установлена сумма до 6 млн руб.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Рассрочка потеснила ипотеку».