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Коммерсантъ FM
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Минфин увеличил лимиты по «Семейной ипотеке» на 2,4 трлн рублей

Минфин обновил порядок предоставления субсидий компании «ДОМ.РФ» в рамках реализации программы «Семейная ипотека». В рамках новых правил, лимиты банкам по этой программе увеличиваются с 6,25 трлн до 8,65 трлн руб. Это сделано для того, чтобы не допустить приостановления действия программы из-за исчерпания банками лимита, говорится в заявлении ведомства.

Министерство также введет более гибкий механизм распределения лимита. Банки станут использовать общий лимит, чтобы избежать ситуаций, когда средства заканчиваются у отдельных кредиторов. Как ожидается, новый механизм обеспечит равномерную выборку лимита всеми заемщиками и позволит гражданам обратиться за предоставлением льготной ипотеки в любой банк в любой момент.

В 2024 году на реализацию «Семейной ипотеки» предусматривались бюджетные ассигнования в объеме 290 млрд руб., на это также выделили 142 млрд руб. из резервного фонда правительства России. В начале осени основные банки–участники программы сообщали, что израсходовали 90% средств, выделенных на семейную ипотеку. В следующем году на реализацию программы выделят 637 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ипотека ставке не дается».

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