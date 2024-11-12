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Коммерсантъ FM
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Сбербанк возобновит сделки по семейной и IT-ипотеке

Пресс-служба Сбербанка (MOEX: SBER) сообщила, что с 15 ноября банк возобновит проведение сделок по льготным программам «Семейная ипотека» и «Ипотека для IT». Кредитная организация приостановила выдачу льготных ипотек 30 октября.

«Льготные программы остаются ключевым драйвером спроса на первичном рынке жилой недвижимости. Так, в октябре по программе "Семейная ипотека" доля выдач составила 81% от общего количества кредитов "Сбера" на новостройки»,— говорится в сообщении пресс-службы (цитата по ТАСС).

Как уточнил Сбербанк, минимальный размер первоначального взноса по всем льготным программам составит 20,1% по объектам партнеров-застройщиков. Такой же уровень будет сохранен при оформлении ипотеки с увеличенным лимитом или с помощью оплаты комиссии застройщиком. В остальных случаях размер первоначального взноса будет начинаться от 50,1%.

Сбербанк приостановил проведение сделок по льготным программам 30 октября в связи с исчерпанием лимита по госпрограмме. При этом кредитная организация продолжала принимать заявки по льготной семейной программе на «ДомКлик».

В конце октября Сбербанк повысил ставки по семейным ипотекам. По договорам с суммой до установленного правительством лимита она, как и прежде, составит 6%. При оформлении ипотеки сверх лимита средневзвешенная ставка для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 9,4% при сумме кредита от 12,5 млн руб., для других регионов — 10% при сумме кредита выше 6,5 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ипотека ставке не сдается».

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