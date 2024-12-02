Автомобили держат курс

Девальвация рубля может привести к росту цен на автомобили, поставляемые официально, на 1–5% до конца года, считает большинство опрошенных “Ъ” дилеров. По их оценке, резкому подорожанию будет препятствовать достаточный сток, конкуренция и желание автоконцернов выполнить годовые планы продаж. Но машины, поставляемые по параллельному импорту, взлетят в цене пропорционально падению курса рубля, считают в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Цены на автомобили в России отреагируют на падение курса рубля повышением в среднем на 1–5% до конца года, считает большинство опрошенных “Ъ” участников рынка и экспертов. Но некоторые дилеры допускают подорожания на 15% при сохранении курсовой волатильности.

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, сдерживанию ценников будет способствовать большой объем стоков автомобилей у дилеров и импортеров. Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что в условиях конкуренции автоконцерны осторожны с ценовой политикой, чтобы не упасть в продажах. «Некоторой грустной гарантией от резкого повышения цен служит текущая ситуация на рынке: кредиты, которые требуются каждому второму покупателю, подорожали, а одобрения банками выдаются менее охотно»,— добавляет руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Кроме того, производители «закрывают год» и стремятся показать хорошие результаты продаж, что также будет сдерживать актуализацию ценников, добавляет топ-менеджер.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отмечает, что динамика роста цен в связи с волатильностью курса будет зависеть от вида поставок. «Если мы говорим про параллельный импорт, то в этом сегменте реакция будет мгновенной. Это чистая себестоимость продукта, она выросла, значит, и вырастет цена для клиента»,— поясняет он. По словам господина Иванова, у официально поставляемых в РФ брендов большой запас прочности, они могут пытаться сдержать цены, просто уменьшая свою прибыль. Ценники на машины, поставляемые по параллельному импорту, могут вырасти уже на этой неделе, соглашается гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Он также уточняет, что официальные дистрибуторы, которые работают в рублевой зоне и кредитуются в рублях, скорее всего, сохранят цены на некоторый период в зависимости от заполненности складов.

Николай Иванов прогнозирует, что автомобили, ввозимые по схеме параллельного импорта, вырастут в цене пропорционально падению курса рубля, а поставляемые официально — на 3–5%. «Уже есть информация, что на следующей неделе часть дистрибуторов будут пересматривать свою ценовую политику»,— добавляет он. Максим Кадаков полагает, что подорожание официально поставляемых машин начнется не раньше второй половины декабря и будет очень плавным: в среднем на 1–3% ежемесячно. По его мнению, пересмотр ценников коснется не всех моделей, а наиболее популярных. Один из собеседников “Ъ” на рынке не исключает, что стоимость новых автомобилей до конца года может вырасти на 5–15%, если текущий курс останется выше 100 руб./$.

Сергей Удалов и Максим Кадаков добавляют, что пересмотр ценников постепенно коснется не только импортируемых машин, но и автомобилей местного производства, поскольку при их выпуске используется определенная доля зарубежных комплектующих. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в конце ноября говорил, что компания не планирует индексировать цены на Lada до конца года. По последним данным «Автостата», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля за январь—август выросла на 8,4% год к году, до 3,1 млн руб.

На рынке автомобилей с пробегом ситуация с ценами будет похожая: первыми подорожают автомобили, ввезенные по параллельному импорту, уточняет господин Житнухин. «Подорожание машин в возрасте трех—семи лет будет растянуто на месяцы: вспоминать, сколько стоили доллар и евро на момент их выпуска, просто смешно»,— добавляет он.

По мнению гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, основной рывок роста цен на китайские автомобили, на которые, согласно «Автостату», приходится около 60% рынка, будет в начале 2025 года, так как дорожает и юань по отношению к рублю, что повлияет на закупочные цены. Пересмотру ценников в начале 2025 года будет способствовать и очередная индексация утилизационного сбора, добавляют собеседники “Ъ”. Не исключено, что такая рыночная ситуация будет способствовать определенному росту спроса на авторынке в декабре, на котором пока фиксируется охлаждение, добавляет Сергей Удалов.

Наталия Мирошниченко