Едина Россия, а вступать некуда

14 декабря в национальном центре «Россия» на Краснопресненской набережной, 14 прошел 22-й съезд партии «Единая Россия». Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников обращает внимание на то, о чем спорили делегаты и в чем в конце концов все сошлись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин многому научил «Единую Россию»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин многому научил «Единую Россию»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Партия подошла к своему 22-му съезду в хорошей форме. Во-первых, приехали все. Были те, кого не пустили, но это только те, кто «плюсанул» по итогам тестирования. Таких оказались единицы, и это лишний раз подчеркивало, что в «Единой России» состоят настоящие бойцы.

В огромном фойе была организована передвижная (в случае производственной необходимости) выставка, посвященная прежде всего СВО (передвижники с удовольствием знакомили делегатов с экспонатами). А в самом ее начале можно было ознакомиться с постоянной экспозицией национального центра «Россия». На ней были представлены достижения русских и советских писателей, в чем-то, как оказалось, недооцененных. Все они еще чем-то в жизни да отличились. Владимир Маяковский «предсказал беспилотный летающий аппарат» (в подтверждение была продемонстрирована книга «Летающий пролетарий»). Писатель Александр Беляев в книге «Борьба в эфире» «очень точно описал мобильный телефон... и космическую еду в тюбиках». Писатель Вадим Охотников — устройство распознавания голоса. Писатель Николай Носов — робот-пылесос.

Соответствующие достижения конструкторов из недружественных стран, которым ошибочно приписывали эти изобретения, сами собой сразу отошли по крайней мере на второй план.

На самой выставке были представлены различные беспилотные аппараты на любой вкус и цвет, а также много других аппаратов. БПЛА «Заноза», «Ночная ведьма» и «Скворец», излучатель фотонов для ослепления живой силы противника, гидроцикл с пулеметом, линейка боевых тактических мопедов... Все они создавали необходимое боевое настроение на пути ко входу сначала на объединенное заседание высшего и генерального советов партии, а затем и на пленарное заседание съезда.

Первое мероприятие было закрытым. Лидер партии Дмитрий Медведев хотел провести его по всем признакам стремительно. Что ж, ему это было удалось. Он поздравил новых членов партии, которым торжественно вручили партийные билеты. Из тех, кто бросился в глаза, я бы отметил шахматиста и сенатора Сергея Карякина. Собственно говоря, он привлек внимание прежде всего тем, что таким образом и выяснилось невозможное: Сергей Карякин, оказывается, до сих пор не был членом «Единой России».

При вручении партийного билета участнику СВО члены высшего и генерального советов встали со своих мест.

— Честно говоря, дух перехватывает от такого,— поделился со мной сидевший рядом партиец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегаты съезда были настроены решительно

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Делегаты съезда были настроены решительно

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Следующий член партии тоже оказался участником СВО, но на этот раз дух ни у кого, видимо, не перехватывало и никто уже вставать не стал. И возможно, делегаты устыдились собственного поведения, ибо, когда получать билет вышел третий участник СВО (все трое были ранены на СВО, и этого нельзя было не заметить), снова все встали.

— У нас всегда такая длительная история, когда все наблюдают за тем, как справится оратор с произнесением отдельных фамилий,— перешел Дмитрий Медведев к ознакомлению участников мероприятия со списком ротируемых членов высшего и генерального советов.— И чтобы сейчас не создавать проблем, списки предлагаю не зачитывать, а выводить их на экран в алфавитном порядке.

Ответом ему были аплодисменты. Поскорее начать и закончить хотели все.

— Надо провести ротацию не менее 15% личного состава нынешнего генерального совета,— предупредил Дмитрий Медведев.

Интересно, кому это надо? Видимо, ему.

— Посмотрите на предложения... Что, не торопимся? — нахмурился лидер партии, поглядев на экран.

Да, списки висели и висели. То есть, видимо, зависли.

Оптимизация грозила обернуться против себя и против всех. А так хотелось уже проголосовать за.

— Вот кандидатуры для вывода и для избрания... — сообщил Дмитрий Медведев.

В списке я видел несомненные кандидатуры на вывод (а также сомнительные): кто-то скомпрометировал себя, кто-то умер (неизвестно, что в такой ситуации хуже).

— Понятно, не торопимся... Кто там листает странички в компьютере? Шевелите пальцами! — заметно нервничал Дмитрий Медведев, видя одну и ту же страничку на экранах в зале.— Вот, кажется, теперь все... Не все?.. Предлагаю одобрить!

И Дмитрий Медведев перешел к философским наблюдениям за действительностью, ею, впрочем, навеянным:

— Время — ценная вещь в этой жизни. Важнее всего!

Вот Владимир Путин с коллегой бы не согласился.

Есть и поважнее.

— Кто там работает на управлении? — Дмитрий Медведев казался уже просто раздраженным.— Поставьте кандидатуры на введение! На доизбрание!

И он наконец признался:

— На самом деле с учетом того времени, которое было потрачено, можно было и произнести эти фамилии!

Что и требовалось доказать.

Наконец случилось:

— Все, спасибо большое, предлагаю одобрить списки на рассмотрение съезда!

Принято единогласно. Ну а то, что модернизация провалилась,— так было и похуже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голосовали в зале тоже решительно. Решительно «за»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Голосовали в зале тоже решительно. Решительно «за»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Впрочем, что-то из задуманной оптимизации все же в конце концов удалось. Так, уже после съезда собирался сам по себе генсовет партии, который проголосовал за то, что у секретаря генсовета Владимира Якушева будет не шесть замов, а один, то есть Владимир Васильев, глава фракции «Единой России» в Госдуме.

— Всё, встретимся на съезде, еще есть некоторое время погулять,— между тем рассказал коллегам Дмитрий Медведев перед началом работы на пленарном заседании.

Всё, пошли гулять. На выставке, причем по делу, кстати, уже гулял его сын Илья, тоже член партии. Сам Дмитрий Медведев тоже хотел погулять по выставке, но она оказалась перегружена людьми, и он решил прийти попозже, когда в национальный центр «Россия» поедет Владимир Путин.

Между прочим, и этого пришлось ждать недолго, что, учитывая историю с ожиданием появления Владимира Путина на последних публичных мероприятиях, то есть на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» или на награждении в Екатерининском зале, следовало признать большим человеческим и протокольным триумфом.

Организовано все здесь было на высоком, надо признать, уровне, в том числе и художественном (достаточно было зайти на выставку-продажу народных промыслов). Проблема возникла только с председателем правительства Чечни Магомедом Даудовым, который потерял свой бейдж. И сотрудник не пропускал его в зал пленарного заседания.

— Некрасиво, брат! — с упреком говорил он сотруднику, легонько наступая.— Некрасиво!

Но и тот не уступал.

— Лорда в зал не пускают!.. — пронеслось тревожным шепотом по фойе.

В конце концов, еще несколько раз упрекнув теми же двумя словами, от которых у кого-то могли и мурашки по коже побежать, Магомед Даудов дозвонился до высокопоставленного сотрудника ФСО, который вышел и взял на себя полную ответственность за проход Магомеда Даудова в зал.

Пленарное заседание началось по традиции с гимна.

Когда все встали, выяснилось, конечно, что один человек в зале — на голову выше всех остальных. Это был, конечно, не тот, о котором все должны были подумать, а Николай Валуев.

Посвященные ждали, что Владимир Путин в своей речи скажет какие-то очень даже комплиментарные слова в адрес «Единой России», ибо они вроде были в тексте речи и их даже видели.

Но господин Путин в самом начале отметил:

— Все парламентские партии — хочу это подчеркнуть — все парламентские партии страны консолидированно поддерживают все то, что направлено на защиту людей на Донбассе и в Новороссии, на обеспечение твердых гарантий безопасности Отечества на десятилетия вперед!

Владимир Путин, придя на съезд «Единой России», будто специально поставил задачей не обидеть никого другого:

— «Своих не бросаем» — этот принцип, благородный призыв понятен и близок каждому из нас! Потому что сплоченность, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи семей — это наша великая ценность! В ней заключена колоссальная, несокрушимая сила, наша уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне!

Господин Путин предложил распространить программу «Время героев» (касается подготовки управленческих кадров) на регионы:

— Подать заявку может каждый, кто проявил себя в ходе специальной военной операции: и командир, и рядовой. Желающих, вы знаете об этом, десятки тысяч.

Однако выяснилось, что есть оговорки:

— Ребята, прошедшие фронт, доказали, чего стоят в бою. Уверен, не подведут и в дальнейшем, будут биться за результат и добиваться его. Но, конечно, хочу и к ним обратиться: для того чтобы работать на таком уровне, нужно иметь соответствующую компетенцию, нужно двигаться, развиваться, не стоять на месте.

Владимир Путин дорасшифровал свою мысль:

— Встречался недавно с ребятами, которые проходят восстановление после тяжелых ранений. Один хочет уже поучаствовать в программе «Время героев», а второй говорит — понимает, что не готов еще пока,— он говорит: «Я понимаю, что нужны люди, которые имеют опыт определенный — общественной, государственной, муниципальной работы. У меня его нет». «У меня и образования нет,— прямо сказал; молодой парень такой, симпатичный.— Но я хочу!» Ищите таких людей! Найдите их, помогите им образование получить, опыт получить соответствующий!

Кто-то, похоже, пошел искать прямо сейчас: я обратил внимание на двух делегатов, поспешно выходящих из зала. При этом им удавалось оставаться лицом к сцене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегаты съезда Вячеслав Фетисов и Борис Грызлов выглядели смеявшимися

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Делегаты съезда Вячеслав Фетисов и Борис Грызлов выглядели смеявшимися

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На съезде много говорили о «Народной программе» партии. Что ж, сказал и господин Путин:

— Предстоит внести серьезные, содержательные изменения в программу партии — «Народную программу», дополнить ее новыми, конкретными обязательствами, которые принимает на себя «Единая Россия», по сути, утвердить свою «дорожную карту» практического воплощения всех наших масштабных планов на ближайшие шесть лет!

Уже пока почти на пять.

— Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать наше единство и сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карту,— продолжал президент.— Мы будем жестко пресекать такие провокации, ответим на любые угрозы и вызовы, готовы дать отпор, что называется, по всему фронту.

А других терминов у Владимира Путина сейчас для нас и нет.

Добрые слова в адрес «Единой России» у президента, конечно, нашлись, хоть в начале, говоря про нее, он и сомневался, взвешивая на вкус: «У нас... У вас...» И все-таки он на всякий случай остался беспартийным.

Владимир Путин покинул съезд после своей речи, и тут организаторы продемонстрировали свои способности к обновлению.

Раньше они после выступления президента объявляли перерыв, и в зал возвращались, конечно, немногие. Многие справедливо считали съезд на этом завершимся.

Но партийная тактика изменилась: перерыв нынче отменили, и теперь делегаты и гости вынуждены сидеть в зале и дальше, так как взять и демонстративно выйти все-таки неловко.

На этот раз демонстративно из прохода в середине зала вышли только полпреды президента: возможно, с ними решил встретиться Владимир Путин, раз уж они все равно все здесь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Карелин (в центре) никогда не отказывает коллегам. Но и они ему

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Карелин (в центре) никогда не отказывает коллегам. Но и они ему

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

И теперь выступал Дмитрий Медведев, который заинтересовал собравшихся не только тем, что называл собравшихся «товарищи» («Отметьте это, пожалуйста! — очень просил меня еще один сосед, теперь уже в зале пленарного заседания.— Правильно! Хватит притворяться!»), но и одним ярким абзацем своей речи:

— Нужно сделать так, чтобы потенциал этих регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.— А. К.) был реализован в полной мере. Будем заниматься этим в рамках «Народной программы», в которую включен раздел «Развитие новых регионов». Кстати, этот опыт может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие (тут уже раздались аплодисменты понимающих, к чему он клонит.— А. К.) нам регионы. Ведь это возможно?!

Да, мы увидели вдруг, конечно, того самого Дмитрия Медведева. То есть автора одноименного Telegram-канала. Теперь уж можно было не сомневаться, что это его Telegram-канал (да нет, никто и не сомневался). И что перед нами — он!

И несмелые, а также смелые и даже беззаботные улыбки делегатов, сопровождавшие эти слова, можно и нужно было считать полным их одобрением.

— Сохраняя свою культуру и веру, наш народ готов пойти на многое. И не зря символом России считается медведь (да и разве сама партия первоначально называлась как-то по-другому? — А. К.)! — предупреждал выступавший после Дмитрия Медведева Герой России гвардии капитан Владислав Головин.— Там, за границей, знают, и Запад сам нас окрестил этим символом! Потому как знают, что тех, кто гадит вблизи наших границ и на нашей территории (бывает, конечно, что и медведи, но это наши медведи.— А. К.), мы хорошо чувствуем! И защищать свои интересы будем, прилагая максимум усилий!

Он не скрывал сложных нюансов:

— Россия вновь сильная, самостоятельная, и соответственно, всем становится неудобно! Они пытаются внести разлад в наше общество, поделить нас по территориям, по национальным признакам. Мы этого не допустим! Примером хорошим сейчас станет обращение нашего боевого товарища майора Диденко Дениса Александровича на встрече с верховным главнокомандующим с просьбой рассмотреть представление на награждение своего боевого товарища старшего лейтенанта Магомеда Бакиева из Дагестана. И 9-го числа решением верховного главнокомандующего награда вручена супруге и матери погибшего старшего лейтенанта Бакиева. Это еще раз подчеркивает единство наших народов!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В зале пленарного заседания были настоящие Герои России

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В зале пленарного заседания были настоящие Герои России

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк затронула другой аспект единства:

— Как только началась мобилизация, кто, как не местное отделение партии, начали помогать семьям мобилизованных ребят? Даже у меня в Еврейской автономной области они помогали колоть дрова, они чистили снег!.. Сегодня здесь, с этой сцены, я хотела бы сказать спасибо и низкий поклон волонтерам за их поддержку семей, за их поддержку именно семей погибших. Откуда я это знаю? Знаю, и к сожалению, как целевая аудитория.

У Марии Костюк на фронте погиб сын.

Случайных людей на трибуне, конечно, не было: многодетная мать Наталья Карпович; президент Cognitive Technologies Ольга Ускова — «тоже с фронта, но не с зоны прямых военных действий, а с мирового фронта острейшей конкуренции в области искусственного интеллекта и робототехнических систем»; оператор станка Рязанского завода точного литья Андрей Плаксин, который рассказывал:

— Рабочий человек никуда не собирается! Он был и остается со своей страной (не то что некоторые.— А. К.)! И как было сказано ранее, бездельничать мы никому не дадим. Мое предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс и в последнее время очень сильно поддерживается государством. И нам требуются рабочие руки! В стране очень много дел, внутри самой страны очень много дел на самом деле.

То есть тем, кто остался, пора к станку.

А что ж, и встанут.

Обратный путь делегатов пролегал снова через выставку. Здесь я услышал, как они бурно вместе с разработчиками обсуждают экспонаты:

— Установка «Варан» — это, конечно, мощная тема! «Скорпион», конечно, тоже тема, но за собой не потаскаешь...

— А я считаю, что «Скорпион» — еще больше тема!

— Так-то, конечно, тема... Но «Варан»!.. Не надо недооценивать «Варан!..

— Да кто же недооценивает «Варан»!.. Среди нас таких нет и быть не может!

Но все, абсолютно все сходились в том, что главная тема — это, конечно, «Орешник».