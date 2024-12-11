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Коммерсантъ FM
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Владимир Путин расставил все точки над ИИ

Это случилось на конференции «Сбера»

11 декабря президент России Владимир Путин приехал в «Сбер-Сити» на Кутузовском проспекте, чтобы принять участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», где и провел около двух часов. О чем на самом деле думал российский президент, лишь предполагает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Владимир Путин и Герман Греф полдня были вместе в мире искусственного интеллекта

Владимир Путин и Герман Греф полдня были вместе в мире искусственного интеллекта

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Герман Греф полдня были вместе в мире искусственного интеллекта

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На первом и на втором этажах корпуса «Г» «Сбер-Сити» на Кутузовском проспекте была развернута выставка интеллектуальных достижений. Тут выделился робопаркур — пес, который мог, судя по всему, забираться на небольшой подиум и этим был интересен. Сотрудник, отвечающий за пса, переспросил меня:

— Где это может пригодиться? Колесные роботы сейчас, конечно, гораздо быстрее и надежнее, чем наши, шагающие. Но представьте себе лестницу. Колесный не заберется на нее!

Тут шагающий пес в подтверждение этих слов прыгнул на подиум и как-то аккуратно, я бы сказал, ловко соскользнул с него. Впрочем, сделав еще шаг, перевернулся на спину и беспомощно замер, словно притворился мертвым перед лицом какой-то смертельной опасности. Кинолог, вздохнув, вернул его в рабочее состояние.

— Находится в стадии разработки,— казалось, с искренним сочувствием сказал он, глядя на пса.— Во всем мире пытаются сделать робота, который мог бы ходить по любой местности: и по пересеченной, и по лестнице...

— Похоже, вам есть к чему стремиться,— аккуратно предположил я.

— Перевернулся в конце, да,— согласился кинолог.— Так и понятно! В отличие от колесного, у него слишком много степеней свободы! В этом и проблема! У человека же тысячи мышц. Каждая нами контролируется. Поэтому мы не падаем. Расслабимся — упадем. Наша свобода — наша проблема. Мы, шагающие системы, уязвимы. Но более проходимы!

Парень не унывал и надеялся на лучшее.

Еще на одном стенде клонировали голос. Надо было произнести контрольную фразу, с которой можно было бы сделать «слепок» вашего голоса и воспроизвести, например, в виде скороговорки: «Косовары в скорококосоварках варят кокосовый сок». «Полосу про палас заменили двумя полуполосами про пылесосы». Скороговорки были лишены смысла, а мой голос в них был не похож на мой голос. Но я тоже не унывал.

— Мошенники некоторое время назад тоже клонировали мой голос,— признался я.— Было, честно говоря, больше похоже.

— У нас было только три секунды, чтобы зафиксировать вашу речь,— покачал головой начальник стенда.— И что вы сказали: «Я Путина, Верховного главнокомандующего, видел!» А у мошенников было полно времени и, видимо, образцы другой вашей речи, совсем не такой. Это все понятно! Конечно, в итоге больше похоже!

Досады не было в его оригинальном голосе. Было осознание реальности.

На следующем стенде китайский студент просил продемонстрировать ему председателя Си Цзиньпина в 3D-проекции, причем с плюшевым мишкой в руках на площади Тяньаньмэнь. Было исполнено. Медвежонок получился хорошо, а вот у Си Цзиньпина оказалось сильно помятое лицо.

— Как же так? — спросил я потом, когда китайский студент отошел в некотором замешательстве.

— Надо было склеить четыре картинки в одно нейронное представление,— объяснил мне очередной разработчик.— Есть, конечно, недостатки. Да, лицо помятое, как вы сказали. Это правда. Но так-то он похож! Любой скажет, что это Си Цзиньпин с медвежонком. И я вам не говорю, что мы стоим на месте! Мы научили компьютер понимать 3D-объекты как сущность! С помощью описания мы можем создавать несуществующие объекты! А тем более президентов! Я вам больше скажу: мы сегодня даже Германа Грефа сгенерировали!

Герман Греф для этого человека представлял, разумеется, большую ценность, чем любой президент. Может, так оно и было.

Сам Герман Греф с Владимиром Путиным тоже прошлись по выставке. Собачку он не увидел. Это была другая выставка.

Роботособаке помогали преодолевать препятствия всем миром

Роботособаке помогали преодолевать препятствия всем миром

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Роботособаке помогали преодолевать препятствия всем миром

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— В 2019 году (на такой же конференции.— А. К.) вы стали первым президентом в мире, который сказал о сильном искусственном интеллекте,— сказал ему разработчик Михаил.

Все остальные говорили, видимо, о слабом, недооценивая искусственный интеллект.

— Но тогда мы не понимали, насколько все это близко! — воскликнул Михаил.

— Да ладно,— перебил его господин Путин.— Это, может, я не понимал. А вы-то все понимали.

И он кивнул на господина Грефа.

Герману Грефу кивать было не на кого.

— Мы думали, это десять плюс... А оказалось... А сейчас все говорят: горизонт три-пять лет...— покачал головой Михаил.— И по масштабу это, чувствуется, уровня ядерного проекта, космической программы!.. Искусственный интеллект уже сравнился с человеком по широким навыкам, и объем инвестиций больше ядерного проекта... Microsoft инвестировал больше $100 млрд... Просто атомную электростанцию себе купили, чтобы суперкомпьютер питать... Там уже такой масштаб.

Владимир Путин посерьезнел. Как это — атомную электростанцию? А у нас, что, атомных электростанций нет? Питать нечем?

Сразу стало не хватать Алексея Лихачева (глава «Росатома».— “Ъ”). Владимир Путин даже, кажется, огляделся в его поисках.

— Первый уровень искусственного интеллекта — восприятие генерации,— объяснял между тем Михаил.— Текста, изображения... Об этом мы рассказывали последние два года. Достижениями этого года стало логическое рассуждение... Второе — понимание мира вокруг. Третье — агенты. Четвертое — воплощение.

Это, видимо, то, на что теперь способен искусственный интеллект. А я-то вспоминал, конечно, собачку. Она пока не вписывалась в эту картину нового мира.

— Модели научились залазить в документы, в нормативку,— непоправимо расслабился Михаил,— и, самое главное, научились цепочкам рассуждений. И получают достоверный ответ. Второе достижение года — понимание физического мира вокруг! При помощи генераций моделей 3D (ага, это уже про председателя с мишкой.— А. К.) мы достигаем сильных результатов!

Следующим собеседником был Денис.

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— Gigachat, искусственный интеллект «Сбера», вошел в пятерку лучших нейросетевых моделей мира,— объяснил он.— Мы обучаем его экспертным знаниям, и дальше он сдает экзамены — средней и высшей школы. Он сейчас умеет читать, писать, слышать и видеть.

А чего, кажется, еще-то... (хотел сказать — человеку) надо?

— Учителю наш Gigachat может высвободить десять часов в неделю,— продолжал Денис.— Или решаются бытовые проблемы с Китаем. Вот Диана покажет... Приходим в ресторан...

— Вот у нас меню полностью на китайском языке,— кивнула Диана.— Gigachat, переведи для меня это меню на русский язык.

— Утка по-пекински,— вставил Владимир Путин.

Перевел меню.

На большом экране тем временем появилось меню. Утки по-пекински тут не было. Кажется, Владимира Путина игнорировали.

— А вот умное кольцо,— продолжал Денис.— Снимает все параметры организма. Я его тоже использую для контроля активности. Вот он показывает уровень стресса… Ну, стресс у меня повышенный.

Это было, конечно, и так заметно.

— Так и мероприятие-то такое... Ответственное,— согласился Денис.

— А вот умная камера,— рассказал Герман Греф, держа в руках какие-то желтые приспособления.— В ушко, в нос, в горло... Кожные болезни... Можно отправить врачу, и сразу будет диагноз, и искусственный интеллект дает второй диагноз...

Владимир Путин не стал вставлять желтое приспособление в ушко.

— Удаленный мониторинг,— пояснил Денис, намекая, похоже, что зря.— На 30% сокращает смертность.

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— Начали делать в Удмуртии, в деревне, где жили три тысячи человек,— рассказал господин Греф,— и оказалось, что за два часа каждый житель побывал в ФАПе, из которого была связь с врачом в Ижевске.

Господин Путин, кажется, уже жалел, что пренебрег приспособлением в ушко.

На другом стенде Gigachat обрабатывал обращения граждан на грядущую прямую линию с президентом России. И тут выяснились ошеломляющие цифры.

— Вот данные за прямую линию 2023 года,— пояснил еще один собеседник Владимира Путина.— Четверть обращений не разобраны.

Сказал-то он походя, но я теперь и думать ни о чем другом не мог. Как же так? Не разобрали за год? А ведь обещали.

Впрочем, Gigachat разобрал. Правда, люди адресовали их президенту.

— А можно представить, как оживают и говорят с нами картины русских художников,— рассказывал Владимир Путину еще один разработчик на примере произведения Виктора Васнецова «Три богатыря».

Три богатыря на экране с картины неожиданно куда-то поскакали. Да, но куда? Зачем? Где остановятся они?

— А вот мое любимое,— признался затем разработчик.— Новогоднее поздравление... От любимого всеми персонажа...
Господин Путин кивнул. Чего уж там, он был готов ко всему.


— От Умки,— успокоил его разработчик.

Умка, правда, оказался бессловесным. Впрочем, его переполняла доброта. Так что и в таком обращении был смысл. И даже еще больше.

Татьяна из Т-Банка рассказала про образование в области искусственного интеллекта.

— Благодаря нашим технологиям у каждого человека может появиться личный репетитор по индивидуальному предмету... Он может помочь научиться думать!.. Мы инвестируем в образование с самого начала, с самых основ, со школы!..

— У вас отсутствует одно важное звено...— высказался президент.

— Детский сад? — нервно переспросила Татьяна.

— Нет. Техникум,— пояснил Владимир Путин.

— Да. Согласна! — подхватила Татьяна.— Но у нас есть своя гордость — Центральный университет!

С этим спорить было уже нельзя, а главное — не нужно.

А я вспомнил, как переговаривались о последнем, этого утра, достижении Т-Банка на первом этаже выставки пару часов назад. «Группа “Т-Технологии” представила лучшие в мире открытые большие языковые модели на русском языке... Эффективность подтверждена различными индустриальными бенчмарками...» — говорилось в пресс-релизе банка.

Новость обсуждалась на стендах.

— «Китайцев» переобучили,— поясняли друг другу знающие люди.

Или, другими словами, конкуренты.

Тем временем Владимир Путин уже выступал на международной конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

— Отмечу, что только за прошедший год технологии искусственного интеллекта значительно преобразили облик целых отраслей. Например, творческих, так называемых креативных, индустрий, где, казалось бы, человек с его чувством гармонии и прекрасного был абсолютно незаменим. Честно говоря, мне казалось, что это невозможно, но теперь эти границы стираются,— говорил Владимир Путин.

И мне казалось — с каким-то мстительным удовлетворением.

Как нейросети меняют работу журналистов

— Так,— продолжал он,— генеративные (а слышалась, конечно, приставка «де-».— А. К.) модели создают музыку высокого качества в различных жанрах, в режиме реального времени синхронно переводят устную речь на десятки языков, производят видео, которые уже не отличить от съемок реального мира, по тексту или картинке создают видеоигры, а также — 3D-модели, цифровые двойники сложных систем. По сути, это означает наступающую революцию и в инженерном деле, в проектировании, конструировании принципиально новых компонентов и целых устройств.

Отчего же становилось невесело-то? Да вот от всего этого. За музыкантов обидно. К журналистам подбираются.

— На основе новых решений «Сбер» представил сервис Gigaсhat MAX, а «Яндекс» — четвертое поколение Chat GPT. В развитии своих нейронных моделей продвинулись Т-Банк, МТС, компания VK. Вы знаете, те ограничения, которые вводятся в отношении России, российской экономики, подталкивают находить нас новые решения, и вы их находите! — приободрил президент сидящих в зале.

Я все пытался понять, в чем сила искусственного интеллекта-то?

— В чем принципиальная особенность того скачка, который сделали алгоритмы искусственного интеллекта? — переспрашивал, казалось, и господин Путин.— Сейчас только коллеги мне об этом рассказывали: они научились рассуждать, логически излагать свои мысли (для коллег это было и правда событие.— А. К.), то есть генеративный искусственный интеллект существенно улучшил свои именно когнитивные, мыслительные способности!

Да, в этом зале собрались большие поклонники искусственного интеллекта.

Президент сформулировал предложение:

— Провести в России международный форсайт, своего рода стратегическую сессию (какие прекрасные слова! — А. К.) о будущем искусственного интеллекта, чтобы вместе подумать, в каком направлении будут дальше развиваться такие мощные технологии.

Затем специалисты в области искусственного интеллекта еще не меньше часа рассказывали президенту и коллегам, как искусственный интеллект нужен и там, и здесь.

А я вот думаю, что все это время Владимир Путин на самом деле думал о том, каким будет наш ответ на ракетную атаку военного аэродрома под Таганрогом, что в Ростовской области.

Не бахнуть ли «Орешником», знаете ли?

Андрей Колесников

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