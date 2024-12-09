Ничто героическое им не чуждо

9 декабря, в День Героев Отечества, в Кремле президент России Владимир Путин наградил нескольких из этих героев, а также их вдов. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников — с необходимыми подробностями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вдовы фотографировались с президентом

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вдовы фотографировались с президентом

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в этот день было много героев.

Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия. Рассадка, кроме нескольких первых рядов, была свободная. Обращал на себя внимание журналистов глава Чечни Рамзан Кадыров. Думалось о том, что это ведь он недавно сказал, что главы Следственного комитета и МВД России Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев занимают не свои места. Однако они-то сидели на местах с табличками с их именами.

— Гордимся каждым из них: и теми, кто жил задолго до нас, и нашими современниками,— говорил президент.— ...Покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа.

Да, вооружений сейчас производится много.

— Две награды, — рассказал президент, — будут вручены членам семей, родным Владимира Гавриленко и Михаила Избакиева — героев, отдавших свою жизнь за Отечество.

Вдова одного из них, Елена Гавриленко, говорила потом, выйдя к микрофону и не заглядывая в бумажки, вроде медленно, а твердо и не прерываясь ни на секунду:

— Кто, если не мы, казаки,— говорил мой супруг, когда отправлялся на СВО... Однажды он сказал своим боевым товарищам: у меня три семьи: первая — это жена, дети, родные, близкие, вторая — это Константиновское общество, где я атаман, и третья — это вы, отряд «Аксай».

Владимир Гавриленко был настоящим казачьим атаманом, это было ясно.

— Нам его очень не хватает, — рассказывала Елена Гавриленко. — Для всех он был батей. Последний раз, когда он уходил, я его попросила остаться, на что он мне сказал: «Лена, ты могла бы родить ребенка и оставить его»? Я сказала: «Нет». Он сказал: «И я не могу, они мои дети, я их отец».

То есть молодые ребята из их казачьего войска ушли воевать, кто по мобилизации, кто по контракту, и он, конечно, не мог остаться. Так-то все понятно.

— Звезда нашла своего героя, — говорила Елена Гавриленко. — Для всех он был примером, был, есть и будет и всегда останется в наших сердцах, в нашей памяти. Вечная память герою и всем тем, кто отдал свои жизни за наше светлое будущее.

Она же знает, что это не за просто так. Это за светлое будущее. Оно же всегда светлое. Не как настоящее.

Вдова еще одного воина, Анна Митькова, поблагодарила президента и власти Дагестана, что решили отметить ее мужа, а под конец сказала всем:

— С праздником!

Без сомнения, искренне. Без сомнения. Со слезами на глазах. Нет, не было слез. Вернее, не видно было.

— Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в воспитании, становлении меня как военнослужащего, летчика, командира, — говорил, подойдя к микрофону, Ренат Акберов.

Он отдавал должное важной роли многих людей в становлении себя. Сам по себе-то он не мог бы вырасти таким. Ну что ж, говорить Ренат Акберов, может, и не умел, и не хотел, а надо было, и значит, говорил.

— В заключение, — сказал он, помявшись, — разрешите передать вам теплые слова от моей мамы: «Владимир Владимирович, большое вам спасибо, что поднимаете нашу страну из нищеты и вырвали нас из когтей Международного валютного фонда»!

Разве это не было искренне? Ведь в свое время когти-то увязли в теле еле дышащей страны, и мама это, значит, понимала. Может, одна из немногих. Знала, что понимает и президент. И делилась с ним, можно сказать, один на один; через сына, но напрямую. Мама и живет теперь где-то со своей спокойной тихой радостью: вырвали нас все же из когтей-то.

Или, может, не так все было. Услышала в телепередаче и приняла слишком близко к сердцу. Запомнила навсегда и благодарна за то, что ее успели вырвать. Да, скорее всего, так.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С министром обороны сфотографироваться не всегда просто

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ С министром обороны сфотографироваться не всегда просто

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Полковник Дмитрий Саблин, ставший Героем России, работал зампредом комитета Госдумы по обороне. Ушел на СВО.

— В первую очередь, — он сказал, — я хочу выразить слова огромной благодарности как коренной мариуполец за освобождение моего родного города, за то, что он сейчас в составе России.

Видно было, что к микрофону выходят искренние люди.

— Преступный киевский режим и их западные хозяева настолько искажали историю, — говорил Дмитрий Саблин, — что забыли, а может, не знали, что Россия никогда не несла поражение на поле боя, ее невозможно победить. Я верю в победу России, я верю в нашу победу!

Только с такими людьми ведь и можно победить. С искренне верящими.

— Это тяжелая работа, — говорил им Верховный главнокомандующий. — Но это все-таки особый труд и особая работа. Кроме того, что это тяжело, изнуряюще иногда, кроме этого это еще и опасно. И такой выбор, сознательный выбор для себя может сделать не каждый человек. Но, даже сделав этот выбор, не каждый справляется.

Интересно, что он с ними, несмотря на то что это был Георгиевский зал и несколько сотен человек в этом зале, говорил тоже искренне и без скидок — и что-то правда хотел сказать; может, даже что-то из того, что они и не слышали. «Не каждый справляется» — это было про кого? А они понимали. Только они, может, и могли понять.

Потом еще Владимир Путин выпил с ними шампанского, сфотографировался и сделал знак Елене Гавриленко — с ней хотел о чем-то договорить.

Да была, была во всем этом недоговоренность.

Андрей Колесников