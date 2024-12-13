ГИБДД бьет по колесам

ГИБДД предложила поправками к ПДД запретить пользователям моноколес и гироскутеров выезжать на проезжую часть, оставив им право перемещаться только по тротуарам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В этом же пакете изменений ведомство хочет обязать граждан регистрировать и получать номера для электросамокатов и мопедов в ГИБДД. Изменения обсуждаются с Минтрансом.

В Общественной палате (ОП) в пятницу в рамках круглого стола речь шла об ответственности пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Термин, напомним, введен в ПДД в 2023 году и объединяет транспортные средства с электродвигателем, предназначенные для поездки одного человека. Под это определение попадают электросамокаты, моноколеса и гироскутеры.

ГИБДД предлагает скорректировать термин, заявил представитель ведомства Виктор Стельмах, выступая в ОП. «Как нам видится, эти гироскопические устройства (моноколеса и гироскутеры.— “Ъ”) недостаточно предусмотрены для дорожного движения»,— пояснил он. Дополнительных пояснений господин Стельмах не дал. Но из его слов следует, что все моноколеса и гироскутеры можно будет использовать только на тротуарах. В соцсетях регулярно появляются ролики, где граждане на моноколесах (они стоят от 30 тыс. до 90 тыс. руб. в зависимости от мощности) передвигаются по скоростным дорогам в потоке автомобилей. В июле в сети завирусилось видео, как один из пользователей промчался со скоростью 110 км/ч по МКАД. В мае в Москве на Ленинградском проспекте погиб водитель моноколеса, врезавшись в машину.

Напомним, что в сентябре 2024 года Минтранс опубликовал проект нового федерального закона и поправок к ПДД, предусматривающих, среди прочего, создание электронного реестра для обязательной регистрации всех СИМ. От разработки закона и реестра Минтранс в итоге отказался (см. “Ъ” от 19 ноября) — причины не назывались. Виктор Стельмах упомянул вчера, что у МВД по проекту закона были «критические замечания», не конкретизировав, о чем речь. Господин Стельмах также напомнил о планах ввести обязательную регистрацию всех СИМ и мопедов в ГИБДД с выдачей им номеров.

По данным МВД (.pdf), за девять месяцев 2024 года в России произошло 3,89 тыс. ДТП с участием СИМ — на 47,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Член ОП РФ Александр Холодов считает здравым предложение ГИБДД по моноколесам: за счет уточнения термина одним устройствам разрешить выезжать на проезжую часть, другие — моноколеса — оставят только на тротуаре. «Готова согласиться, что гироскутеры и сегвеи — больше игрушки, но моноколесо — реальный транспорт,— сказала “Ъ” глава Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.— Их владельцы, как правило, передвигаются со скоростью, сравнимой с автомобильной. Пускать их по пешеходной зоне ни в коем случае нельзя». «В современных реалиях моноколесо — абсолютно полноценное средство передвижения,— добавляет представитель сообщества Electro.club, руководитель Центра индивидуальной мобильности Михаил Денисов.— За счет большого диаметра, совершенно других алгоритмов управления моноколеса гораздо стабильнее себя ведут на кочках, чем электросамокаты. Встроенная электромагнитная тормозная система более точная и эффективная. За счет антиблокировочной системы моноколесо останавливается даже быстрее, чем мотоцикл».

Напомним, в июле 2024 года Госдума приняла в первом чтении поправки к КоАП, увеличивающие предельный размер штрафа для нарушителей на СИМ с 1,5 тыс. до 30 тыс. руб. Вводится наказание, в том числе, за отказ от проверки на опьянение, отказ от остановки по требованию инспектора и т. д. Контроль за нарушениями будет передан из ГИБДД на уровень регионов. Поправки сейчас находятся на доработке с учетом обсуждаемых изменений в ПДД. Сроки окончания разработки документов неизвестны.

Иван Буранов