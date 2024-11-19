Для электросамокатов готовят новые изменения в Правила дорожного движения

Новый пакет изменений в Правила дорожного движения (ПДД), связанных с движением электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ), будет разработан и обнародован ориентировочно в конце года. Об этом на проходящей в Москве Транспортной неделе сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимир Луговенко. Документ, по его словам, будет разрабатывать МВД.

Ранее, в сентябре, Минтранс публиковал для общественного обсуждения проект нового федерального закона с масштабной реформой в сфере СИМ (см. «Ъ-онлайн»). Среди прочего планировалось создать госреестр для обязательной регистрации всех СИМ, а также региональные системы контроля передвижения электросамокатов. Но на совещании в правительстве РФ было решено отказаться от разработки закона, сообщил господин Луговенко. Вместо этого все СИМ — и частные, и кикшеринговые — будут регистрироваться в ГИБДД по аналогии с автомобилями. Они получат номера для контроля проезда по камерам.

В рамках подготовки новых поправок обсуждается введение отдельных правил езды на СИМ для подростков в возрасте 14–16 лет, сказал господин Луговенко. Дискуссии также ведутся по вопросу запрета выезда электросамокатов на тротуары и пешеходную инфраструктуру, но сроки еще обсуждаются. Они зависят от того, когда регионы смогут организовать у себя инфраструктуру для езды СИМ и кто эти работы будет финансировать, отметил Владимир Луговенко.

О росте аварийности в России с участием пользователей кикшеринга — в материале «Ъ» «СИМ не свой».

Иван Буранов