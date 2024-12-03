Единороссам пророчат прибавку

«Единая Россия» даже в инерционном сценарии без особых усилий обеспечит себе на выборах в Госдуму 2026 года запланированные 55% голосов по партийным спискам, считают опрошенные “Ъ” политологи. А в отсутствие внезапных вызовов («черных лебедей») и при сохранении эффекта консолидации общества партия сможет претендовать и на более высокие результаты. «Поделиться» голосами с единороссами, скорее всего, придется всем думским оппозиционерам, кроме «Новых людей», но наиболее болезненным, судя по оценкам экспертов, этот отток может стать для «Справедливой России — За правду».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению экспертов, в думской кампании 2026 года выбор избирателей, по сути, сведется к простой дилемме: за «Единую Россию» или против

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ По мнению экспертов, в думской кампании 2026 года выбор избирателей, по сути, сведется к простой дилемме: за «Единую Россию» или против

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Как сообщал накануне “Ъ”, на семинаре в подмосковной Мастерской управления «Сенеж» на прошлой неделе до вице-губернаторов по внутренней политике впервые довели целевые показатели на выборы в Госдуму 2026 года: 55% голосов за «Единую Россию» (ЕР) при явке в 55%. Напомним, в 2021 году эта установка описывалась формулой «45 на 45», и в итоге ЕР заполучила 49,8% голосов по партспискам при явке в 51,7%. По данным источников “Ъ”, на семинаре особо отмечалось, что результат следующих выборов должен быть не хуже, чем предыдущих, а новая фракция ЕР — не меньше, чем действующая.

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Отметим, что на сентябрьских выборах в 12 региональных парламентов ЕР в среднем набрала по партспискам почти 67% голосов (см. график). Из парламентских партий до думского 5-процентного барьера по суммарному показателю не дотянули «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) с 4,99% и «Новые люди» (3,92%), хотя итоговая картина заметно разнилась от региона к региону.

Опрошенные “Ъ” эксперты солидарны в том, что планка в 55% для ЕР в отсутствие «черных лебедей» легко достижима, хотя сохранение инерционного сценария пока не гарантировано.

«Планка занижена — тем проще будет потом отрапортовать о перевыполнении плана»,— поясняет политолог Константин Калачев. По его мнению, при инерционном сценарии ЕР возьмет «намного больше»: ее реальный электоральный рейтинг «даже сейчас не меньше 60–65%», а при мобилизации сторонников способен перевалить за 70%.

Ключевыми факторами в обеспечении высокого результата ЕР будут военные успехи, экономическая стабильность и эффективность власти в условиях конкуренции, которая может возрасти после возможного окончания боевых действий, рассуждают эксперты. Если сработают не все эти факторы, то региональные администрации «будут страховаться и по возможности прибавлять 5–10%», предполагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Плюс скажется конкуренция между отдельными регионами: важно будет получить больше, чем у соседей или других потенциальных конкурентов». При этом к выборам-2026 сохранится эффект «консолидации вокруг власти», добавляет политолог Олег Бондаренко: «Мы этот эффект увидели на примере гигантского рейтинга Владимира Путина на президентской кампании, и большую часть этого рейтинга можно передать ЕР».

В вопросе о том, за чей счет единороссы могут нарастить свои показатели, мнения экспертов разошлись.

Михаил Виноградов считает наиболее комфортным для власти сценарием «донорство» КПРФ, «тем более что значительная часть державной повестки Компартии перехвачена». Судя по текущим рейтингам, количественно (в голосах избирателей) коммунисты уже сейчас «пострадали больше всех», соглашается Константин Калачев. В то же время политолог Владимир Перевозчиков уверен, что «свое КПРФ точно наберет»: «Их электорат не отойдет, он ядерный и голосует не за Зюганова, а за ностальгию».

В процентах же больше других потеряла СРЗП, обращает внимание Константин Калачев. Ее электорат действительно самый близкий действующей власти, считает господин Перевозчиков: «Они вообще могут не пройти в следующую Думу, просто не смогут удержать избирателя: ЕР лучше подаст темы, по которым работает СРЗП». Мотивация избирателя СРЗП на текущий момент и правда не ясна, согласен господин Бондаренко: партия поддерживает президента во всех начинаниях, и у электората «справедливо возникает вопрос — зачем?». По той же причине, кстати, не очевидна мотивация голосовать за ЛДПР, отмечает эксперт. «Для СРЗП преодоление барьера действительно проблема, но думаю, что власть их не бросит. Пройдут "на тоненького"»,— возражает господин Калачев.

Незадействованным остается ресурс отсутствующей на политической арене правой партии, и больше всего шансов заполучить его как раз у ЕР, добавляет Олег Бондаренко. «Национал-патриоты не представлены в парламенте и вполне могут появиться внутри ЕР: ветераны и военкоры могут собрать этот электорат в ее интересах»,— резюмирует политолог. А вот в том, что соответствующую повестку смогут перехватить справороссы, сделавшие тематику СВО одним из партийных приоритетов, господин Бондаренко сомневается.

Григорий Лейба