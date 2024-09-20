Соль с земли

В центральном исполкоме «Единой России» (ЕР) в четверг прошло заседание Совета первичных отделений. Партийцы с мест предлагали председателю партии Дмитрию Медведеву свои перспективные наработки (от «партийного кэшбэка» до возрождения первичек на производстве), а тот их в целом одобрял, хотя порой и с замечаниями. Например, в вопросе о материальном поощрении активистов господин Медведев призвал не забывать о чувстве меры. Зато предложение об активном ведении соцсетей он полностью одобрил, а заодно объяснил соратникам, как понимать его собственные идеи, высказанные в личном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Вы и есть соль земли… Партийной земли как минимум»,— не без пафоса обратился Дмитрий Медведев к представителям первичек. А врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев рассказал, как перед началом заседания поинтересовался у его участников, интересно ли им было на прошедших выборах и не устали ли они. Те, конечно, ответили, что интересно и не устали, и «это лучшая оценка», признался единоросс. В целом же совет проходил по стандартному для таких мероприятий сценарию: люди с мест излагали свои инициативы, а председатель партии в ответ давал свои оценки и мудрые комментарии.

Так, Светлана Смирнова из Иваново выразила мнение, что члены «идеального первичного отделения» должны общаться и встречаться не реже чем один-два раза в месяц и офлайн, и онлайн. «Нужно общаться со всеми (а не только с однопартийцами.— “Ъ”), даже с неудобными»,— развил эту мысль Дмитрий Медведев, добавив, что задача «идеальной первички — донести, что за нами правда».

Предложение активно заниматься работой в соцсетях председатель ЕР, который и сам ведет Telegram-канал и часто выступает там с резонансными заявлениями, расценил положительно.

«Это веление времени»,— объяснил он, призвав соратников вести соцсети аргументированно, «в некоторых случаях наступательно», но предельно честно и «не лакировать ситуацию».

Рустем Ахмадинуров из Башкирии порассуждал о способах мотивации первичек и начал с материальных, предложив ввести «партийный кэшбэк», когда партия компенсирует активным отделениям их расходы из членских взносов. «Например, тысячу рублей собрала первичка, тысяча рублей пришли от партии»,— объяснил свою идею единоросс и заодно предложил, чтобы секретарям первичек для авторитета выдавали удостоверения, и желательно за подписью руководителя партии. «Здесь должно быть чувство меры. Если мы будем в это слишком активно играть, то люди спросят: они что, собрались здесь, чтобы взносы делить?» — предупредил в ответ господин Медведев. Идею с удостоверениями он одобрил, но отметил, что если будет подписывать их все сам, то не сможет заниматься чем-то другим.

Прозвучало и предложение вернуть практику создания первичных отделений на базе предприятий. Так было при КПСС, но это работало, только когда партия была одна, а так «будет не предприятие, а политклуб какой-то», аккуратно «завернул» инициативу председатель ЕР. А в какой-то момент он вдруг прошелся по губернаторам, которые дистанцируются от партии. «Он, когда партия ему что-то добавляет, говорит: да, "Единая Россия", мы тут вместе... А когда что-то там провисает или какие-то сложные времена — губернатор говорит: я сейчас на выборы пойду, давайте "Единую Россию" куда-нибудь в сторону отодвинем»,— возмущался Дмитрий Медведев.

Под конец заседания Светлана Зяблова из Волгодонска вернулась к вопросу об интернет-активности, попросив господина Медведева разъяснить его пост в Telegram, где он писал о неотвратимой мести и создании «открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных». Сама госпожа Зяблова эту идею поддержала и даже попросила внести в реестр сразу всех западных политиков.

Однако в жизни, как это бывало и раньше, риторика Дмитрия Медведева оказалась заметно мягче, чем в виртуальной реальности.

Для начала он уточнил, что не призывал ни к созданию госреестра врагов, ни к расправе над ними, ведь «только у государства есть право на насилие». Суть же его идеи была в том, что человеку свойственно забывать, а забывать тех, кто призывал «убивать русских», нельзя, объяснил единоросс. Впрочем, кто-то из тех, кого нельзя забывать, все же должен быть предан суду — «или их должна настигнуть неминуемая расплата», оговорился господин Медведев. «Наши противники этим занимаются… А чего же мы? Должны забыть всех поименно? Знаете, это не та ситуация, когда надо вторую щеку подставлять, это другая ситуация»,— завершил председатель ЕР и свои разъяснения, и мероприятие в целом.

Андрей Винокуров