Мерзлякова прокомментировала отмену концертов Самойлова и Ягодина

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова во время пресс-конференции заявила, что «сегодня не время делиться своим взглядом на жизнь», комментируя отмену концертов экс-участника группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова и фронтмена уральской группы «Курара» Олега Ягодина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Я не знаю, что сегодня происходит с Глебом Самойловым. Пока идут боевые действия, мы не должны с публичных арен высказывать какие-то свои противоположные точки зрения. Мы должны быть вместе с нашими солдатами», — сказала омбудсмен.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Москве отменили традиционные январские гастроли Коляда-театра, которые должны были состояться с 13 января по 2 февраля на площадке Театрального центра «На Страстном». По словам основателя и режиссера Коляда-театра Николая Коляды, его попросили или заменить Олега Ягодина во всех спектаклях, или отменить гастроли.

В 2022 году Олега Ягодина оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. Поводом для составления протокола стали его антивоенные высказывания на фестивале Ural Music Night. Концерты Глеба Самойлова также не раз отменялись. В августе представители «Русской общины» заявляли, что намерены блокировать концерты, поскольку исполнитель, по их данным, высказывался против проведения СВО.

Позже стало известно, что Глеб Самойлов и рок-группа «Курара» попали в черный список артистов. Причиной тому стало то, что их творчество «подрывает традиционные семейные ценности», популяризирует употребление наркотиков и суицид, нарушает права детей, дискредитирует ВС РФ, чем «способствует формированию у аудитории деструктивных ценностно-нормативных установок».

Мария Шараева