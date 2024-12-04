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В Москве отменили концерт Глеба Самойлова, запланированный на 6 декабря

Концерт экс-участника группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова, который должен был пройти 6 декабря на площадке VK Stadiumв Москве, отменили. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале группы.

Концерт Глеба Самойлова, который должен был пройти 6 декабря на площадке VK Stadiumв Москве, отменили

Концерт Глеба Самойлова, который должен был пройти 6 декабря на площадке VK Stadiumв Москве, отменили

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Концерт Глеба Самойлова, который должен был пройти 6 декабря на площадке VK Stadiumв Москве, отменили

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«К нашему огромному сожалению, концерт в Москве 6 декабря отменен»,— написали в сообществе группы.

Это уже не первая отмена концерта Глеба Самойлова. В ноябре стало известно, что концерт исполнителя в Екатеринбурге, перенесенный после отмены в августе 2024 года на январь 2025 года, не состоится. В августе представители «Русской общины» заявляли, что намерены блокировать концерт, поскольку исполнитель, по их данным, высказывался против проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Москве отменили традиционные январские гастроли Коляда-театра, которые должны были состояться с 13 января по 2 февраля на площадке Театрального центра «На Страстном». По словам основателя и режиссера Коляда-театра Николая Коляды, его попросили или заменить артиста, фронтмена уральской группы «Курара» Олега Ягодина, во всех спектаклях, или отменить гастроли. В 2022 году Олега Ягодина штрафовали за дискредитацию ВС РФ.

Анастасия Таначева

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