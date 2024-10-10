Baza: Глеб Самойлов и рок-группа «Курара» попали в черный список артистов

В регионы РФ отправили список из 32 артистов, которых не рекомендуют привлекать к выступлениям, сообщил telegram-канал Baza. Туда попали проект The Matrixx экс-участника группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова, уральская рок-группа «Курара» с лидером коллектива Олегом Ягодиным и дочь фронтмена группы «Сансара» Саши Гагарина Марго Лебедева («О! Марго»). Baza утверждает, что список подготовили в администрации президента РФ.

В опубликованном документе говорится, что творчество артистов «подрывает традиционные семейные ценности», популяризирует употребление наркотиков и суицид, нарушает права детей, дискредитирует ВС РФ, чем «способствует формированию у аудитории деструктивных ценностно-нормативных установок».

По данным Baza, минкультуры Красноярского края разослал опубликованный список руководителям округов в регионе. Документ имеет гриф «для служебного пользования». В telegram-канале добавили, что после публикации списка в правительстве Красноярского края начали служебную проверку.

Кроме того, в черный список попали группы «Наив» и «Несчастный случай», певец Slava Marlow (Артем Готлиб).

Напомним, в сентябре в Екатеринбурге был отменен концерт группы «Курара». «С сожалением сообщаем, что концерт группы "Курара" 28 сентября в "Фабрике" отменяется по независящим от группы и организатора причинам»,— говорилось в сообщении, опубликованном в официальных сетях группы, при этом участники группы в разговоре с «Ъ-Урал» не смогли пояснить причину такого решения.

В августе из-за жалоб в социальных сетях был перенесен концерт экс-солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова. Представители «Русской общины» тогда заявили, что написали заявление в МВД и намерены «блокировать концерт» Глеба Самойлова, который, по их словам, высказывался против СВО.

Виталий Красиков