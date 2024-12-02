«А как ему еще повиниться?»

Традиционные гастроли екатеринбургского Коляда-театра в Москве, которые должны были пройти с 13 января по 2 февраля на площадке Театрального центра «На Страстном», отменили «по техническим причинам». Труппа должны была сыграть 27 спектаклей, в том числе премьеры — «Ночь игуаны», «Фауст», «Бесприданница» и «Вий». По словам основателя и режиссера Коляда-театра Николая Коляды, его попросили или заменить артиста, фронтмена уральской группы «Курара» Олега Ягодина, во всех спектаклях, или отменить гастроли. В 2022 году Олега Ягодина штрафовали за дискредитацию ВС РФ.



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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Николай Коляда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Театральный центр «На Страстном» объявил об отмене гастролей Коляда-театра в понедельник, 2 декабря. Гастроли были запланированы на период с 13 января по 2 февраля, артисты должны были сыграть 27 спектаклей. Среди них — «Дыроватый камень», «Вишневый сад», «Ночь игуаны», «Фауст», «Сорочинская ярмарка», «Тарас Бульба», «Бесприданница», «Вий» и другие.

«К нашему большому сожалению, гастроли Коляда-театра, запланированные на январь-февраль 2025 года, отменяются по техническим причинам»,— сообщается на сайте Театрального центра «На Страстном».

В сообщении уточняется, что деньги за билеты, купленные на сайте театра, будут возвращены в течение недели автоматически. От более подробных комментариев в театре отказались.

Создатель и художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда написал в социальных сетях, что узнал об отмене гастролей из сообщения на сайте ТЦ «На Страстном». «Мне оттуда не звонили, не писали, а просто — отменили и все. Мы играли там (в Театральном центре "На Страстном" — прим.ред.) спектакли 16 лет подряд, каждый раз после Нового года три недели. Центр "На Страстном" — подразделение нашего СТД, Союза театральных деятелей, в котором я состою лет тридцать или больше. СТД — это, как бы, наш профсоюз, театральный, актерский, режиссерский, профсоюз, который по идее должен нас защищать, должен держать нашу сторону. Ну, вы видите, как они держат»,— отметил господин Коляда. По его данным, сумма выкупленных билетов на предстоящие в Москве спектакли составила около 11,8 млн руб. Редакция «Ъ-Урал» отправила запрос в СТД, к моменту выпуска материала ответа не поступило.

За несколько дней до официальной отмены Николай Коляда сообщил у себя в социальных сетях, что намерен отменить гастроли «На Страстном».

Свое решение он объяснил тем, что от него потребовали заменить известного артиста, лидера рок-группы «Курара» Олега Ягодина.

«Я мог бы заменить его (Олега Ягодина — прим.ред.), чтобы только съездить в Москву — у Олега всего девять спектаклей. Но я не буду этого делать. Я лучше отменю эти гастроли, и мы будем сидеть дома и играть свои спектакли, потому что — своих не бросают, понимаете? Я с Олегом работаю всю жизнь, с 1994 года. Он сыграл Ромео, Ричарда Третьего, Гамлета, Подколесина, Арбенина, Фауста – весь мировой репертуар. Да как сыграл. Никому и не снилось»,— написал Николай Коляда.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Олег Ягодин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В августе 2022 года Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Олега Ягодина на 40 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Поводом для составления протокола стали антивоенные высказывания Олега Ягодина на фестивале Ural Music Night, который прошел в Екатеринбурге в ночь с 24 на 25 июня 2022 года. Сам артист с обвинением не согласился. Он уточнил тогда, что не имел цели дискредитировать ВС РФ, так как говорил о войне в целом. «После этого Олег играл год назад на наших гастролях в Москве, в этом году в январе – снова играл в Москве, ездил с нами на гастроли в Могилев, совсем недавно – в Севастополь, и вот вдруг: отмените гастроли с ним или замените его везде!,– писал Николай Коляда – А как ему еще повиниться? Подскажите, прошу. Что еще сделать?» Летом этого года группа «Курара» была вынуждена перенести концерты в разных городах России, а в Москве и Екатеринбурге выступления коллектива были отменены.

Олегу Ягодину 48 лет, он родился в Свердловске. После окончания Екатеринбургского театрального института в 1997 году играл на сцене Театра юного зрителя, а с 1998 года — Академического театра драмы. С 2004 года является ведущим артистом Коляда-театра, который был основан в Екатеринбурге 4 декабря 2004 драматургом и режиссером Николаем Колядой. Олег Ягодин имеет звание Заслуженного артиста России. Является фронтменом группы «Курара», у которой записано 10 студийных альбомов. Помимо музыки и театра, Олег Ягодин снимался в фильмах, в том числе уральского режиссера Алексея Федорченко «Ангелы революции», «Большие змеи Улли-Кале» и других. Всего на счету артиста порядка 26 ролей в кино.

За последние несколько лет отмены спектаклей и концертов перестали быть редкостью. В одних случаях это происходит из-за действий общественников, в других — из-за антивоенных высказываний артистов. Так, в августе 2023 года в Екатеринбурге отменили концерт уральской группы «Сансара» после того, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась предстоящим выступлением коллектива, настроенного «против СВО». В ноябре 2024 года был отменен концерт экс-солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова. Выступление было перенесено на январь 2025 года после отмены в августе. Тогда представители «Русской общины» заявляли, что намерены блокировать концерт, поскольку исполнитель, по их данным, высказывался против проведения специальной военной операции (СВО).

Анастасия Таначева