Конфискация у дачи Сталина

Как стало известно “Ъ”, Санкт-Петербургский горсуд признал законным взыскание по иску Генпрокуратуры с нескольких бывших высокопоставленных сотрудников Управления делами президента России (УДП) и связанных с ними предпринимателей без малого 1,5 млрд руб., 14 квартир и почти 120 офисных помещений в элитных домах Москвы. Поводом стали коррупционные проявления в деятельности экс-чиновников, «результатами недобросовестности» которых воспользовались бизнесмены. Последние, правда, утверждали, что они с ними не были аффилированы, инвестконтракты, на основании которых коммерсанты получили недвижимость рядом с «ближней дачей Сталина», подтверждены судами разных инстанций, а все доводы надзорного ведомства имели предположительный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-заместитель главы УДП Иван Малюшин, считает прокуратура, недобросовестно подошел к вопросу распределения площадей в новостройках между государством и инвесторами

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Экс-заместитель главы УДП Иван Малюшин, считает прокуратура, недобросовестно подошел к вопросу распределения площадей в новостройках между государством и инвесторами

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Подтвердила решение об изъятии сумм и недвижимости в Москве в среду судья горсуда Санкт Петербурга Марианна Шумских. Сам иск об обращении в доход государства более 1,3 млрд руб. и тысяч квадратных метров жилой и нежилой площади в элитных корпусах на Староволынской улице был подан еще в конце прошлого года замгенпрокурора России Игорем Ткачевым. Рассматривался он и был удовлетворен Петроградским райсудом Санкт-Петербурга по месту регистрации одного из ответчиков, 75-летнего экс-заместителя главы УДП Ивана Малюшина. Помимо него в списке также числились еще 15 физических лиц, включая бывшего первого заместителя УДП Сергея Ковалева, а также 5 юридических лиц. Само УДП фигурировало в иске как третье лицо.

Как указали прокуроры, поводом для принятия мер в рамках закона «О противодействии коррупции» стали обнаруженные «нарушения в действиях должностных лиц УДП». С 1992 года в состав медцентра ведомства входила клиническая больница (КБ) №1. Центром руководил Сергей Миронов, а КБ — его родной старший брат Николай. В 2000 году на баланс больницы был передан недостроенный корпус НИИ детской гематологии Минздрава на Староволынской улице в зеленой зоне рядом с «ближней дачей Сталина». «Вопреки интересам общества и государства братья Мироновы решили воспользоваться данной недвижимостью в целях личного обогащения»,— указал в своем иске Игорь Ткачев, отметив, что они «свои действия прикрыли инвестиционным проектом». Недострой было решено возвести, перепрофилировав его под элитное жилье, а на земельном участке рядом возвести еще несколько жилых корпусов. Соответствующее разрешение господа Мироновы, по данным Генпрокуратуры, получили от административного секретаря ФГУП «Строительное объединение» УДП Виктора Михайлова, который, в свою очередь, подыскал застройщиков. Однако, так как земля под будущими корпусами принадлежала правительству столицы, руководство медцентра обратилось к мэру Москвы с просьбой передать ему эти активы, объяснив, что будущее жилье — около 80 тыс. кв. м будет выделено очередникам из числа врачей. Согласие было получено, и началось строительство, из которого на долю государства предполагалось выделить 30% квартир и 20% нежилых помещений. В 2004 году медцентр был упразднен, а в документах инвестирования стало фигурировать уже само УДП.

В 2009–2014 годах многоэтажки были возведены, а протоколы распределения площадей между государством и инвесторами подписали господа Ковалев и Малюшин, которые, по мнению прокуроров, при этом «пренебрегли обязанностью добросовестно осуществлять должностные полномочия, соблюдать ограничения и запреты, связанные с государственной службой». Выразилось это в том, что их родственники, как и господ Мироновых и Михайлова, получили в новостройках квартиры, машино-места и офисные нежилые помещения в цокольных этажах. Впоследствии большинство из этих объектов недвижимости они продали, а за близкими чиновников осталась всего одна квартира. Между тем договоры с инвесторами, у которых осталось действительно много недвижимости, прокуроры потребовали признать ничтожными. Общий ущерб за счет выведенной из государственной доли недвижимости в надзорном ведомстве оценили по кадастровой стоимости прошлых лет в 1 304 919 000 руб. Их и должны выплатить солидарно экс-чиновники и инвесторы, у которых также отобрали 14 квартир и 118 нежилых помещений.

Как пояснил “Ъ” представитель ответчиков-соинвесторов, руководитель судебно-арбитражной практики Московской коллегии адвокатов имени генерал-майора юстиции А. С. Кудряшова Евгений Матлахов, апелляционная инстанция приняла отказ прокуратуры от иска в отношении одного из ключевых фигурантов дела, при этом сохранив свою позицию в отношении остальных лиц, «никак не причастных к строительству ЖК». По его словам, суд также оставил без рассмотрения апелляционные жалобы собственников квартир ЖК — физических лиц, которые приобретали недвижимость по объявлениям, аргументировав, что их права никак не затрагиваются, притом что у них также изымается жилье. Второй представитель ответчиков, глава МКА имени Кудряшова Марина Ярош, считает, что Генпрокуратура так и не привела ни одного доказательства, свидетельствующего о каких-либо коррупционных действиях ответчиков при распределении квартир. Защитники намерены обратиться в кассационную инстанцию, отмечая, что решение судов Санкт-Петербурга и позиция надзорного ведомства «противоречат позиции Конституционного суда России». Как сообщал “Ъ”, чуть более месяца назад КС убрал сроки давности для прокурорских исков в рамках антикоррупционного законодательства, уточнив перечень лиц, на которых оно распространяется. Отметим, что добросовестные приобретатели активов и инвесторы в него не входят.

Сергей Сергеев