Возраст делу не помеха

Как стало известно “Ъ”, в Тверской суд Москвы повторно поступили материалы уголовного дела бывшего заместителя руководителя управления делами президента (УДП) РФ 75-летнего Ивана Малюшина. Экс-чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при передаче в аренду принадлежавшего УДП земельного участка в центре Москвы, из-за чего, по данным СКР, бюджет потерял около 100 млн руб. Ранее его уголовное преследование дважды прекращалось, а потом было возвращено следствию для уточнения ущерба. При этом в конце прошлого года суд взыскал по антикоррупционному иску Генпрокуратуры с господина Малюшина, ряда его бывших коллег по УДП и связанных с ними предпринимателей 1,5 млрд руб., 14 квартир и почти 120 офисных помещений в элитных домах столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уголовное дело Ивана Малюшина суд попробует рассмотреть со второй попытки

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Уголовное дело Ивана Малюшина суд попробует рассмотреть со второй попытки

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Материалы уголовного дела бывшего замглавы УДП Ивана Малюшина, отпраздновавшего в этом году 75-летний юбилей, Тверской райсуд Москвы начнет изучать уже во второй раз. Как рассказывал “Ъ”, слушания должны были начаться еще в январе, но процесс по обвинению господина Малюшина в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), прервался, едва начавшись, поскольку он со своими защитниками ходатайствовал о возврате материалов прокурору. В частности, на заседании были исследованы «письменные доказательства» об определении размера якобы причиненного ущерба, но оказалось, что экспертизы в рамках расследования не проводилось, а сумма следствием была определена на основании решений Арбитражного суда. При этом в цифрах обнаружились разночтения. В итоге в марте судья Ольга Затомская решила вернуть дело для «работы над ошибками» в прокуратуру. Гособвинитель возражал против этого, считая, что в нестыковках нет нарушений УПК, а представители признанного потерпевшей стороной УДП просили хотя бы наложить арест на имущество фигуранта и его супруги, пояснив, что вменяемая в вину статья УК «предусматривает возможность конфискации имущества, а в поведении Малюшина усматриваются признаки недобросовестности вследствие отчуждения значительной части имущества». Однако суд, а затем и апелляционная инстанция посчитали возврат дела необходимым, ходатайство о наложении ареста имущества оставили без рассмотрения, попутно отказавшись выносить в адрес следователей частное определение за допущенные ими нарушения УПК, пояснив, что это право суда, но не обязанность. Вновь дело Ивана Малюшина поступило в Тверской суд только на днях.

Как рассказывал “Ъ”, уголовное дело в отношении Ивана Малюшина, являвшегося заместителем руководителя УДП с 2003 по 2015 год, ГСУ СКР по Москве возбудило 28 августа 2019 года по ч. 1 ст. 285 УК РФ (до четырех лет заключения). Из материалов дела следовало, что, несмотря на отрицательный отзыв главного управления федерального имущества УДП, Иван Малюшин, «действуя из иной личной заинтересованности», 28 апреля 2014 года незаконно подписал дополнительное соглашение к заключенному 28 июня 2013 года между управделами и ООО «Стройгруппсервис» договору аренды компанией находящегося в федеральной собственности земельного участка, «предполагавшее снижение ранее установленной арендной платы». В результате сумма выплат для коммерсантов за пользование 2,5 тыс. кв. м уменьшилась в несколько раз. Сначала следователи считали, что за период с 2014 по 2018 год федеральный бюджет недополучил 96,4 млн руб., потом стала фигурировать сумма в 110 млн руб., между тем адвокаты при своих подсчетах получали сумму в 94 млн руб.

В конце 2019 года следователь по ходатайству обвиняемого прекратил его дело по амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отменить это решение прокурорам удалось только через Верховный суд, но вскоре дело вновь прекратили уже в связи с истечением сроков давности.

На этот раз надзорному ведомству также удалось реанимировать расследование, попутно максимально «утяжелив» статью УК до третьей части. Господин Малюшин, с которого на все это время было взято обязательство о явке к следователю, пытался безуспешно обжаловать эти решения, настаивая, что ущерб был возмещен им еще в 2019 году.

Один из адвокатов обвиняемого заявил “Ъ”, что на новом процессе намерен добиваться оправдания подзащитного, поскольку никаких незаконных действий тот не совершал, напомнив, что, по мнению защиты, в деле с истекшим сроком давности нет и ущерба.

Отметим также, что в суде Генпрокуратуре удалось сначала добиться не только признания недействительным договора аренды, заключенного господином Малюшиным с ООО «Стройгруппсервис», но и вернуть в госсобственность строящийся на арендуемой земле в Стремянном переулке комплекс зданий коммунально-бытового назначения УДП с многоярусной подземной автостоянкой площадью 13,9 тыс. кв. м. Он якобы не без участия Ивана Малюшина в 2011 году оказался также в собственности «Стройгруппсервиса», бенефициаром которого является американская компания AME Capital.

Кроме того, по данным “Ъ”, в конце прошлого года суд по иску замгенпрокурора Игоря Ткачева взыскал с господина Малюшина, ряда его бывших коллег, а также других физических и юридических лиц почти 1,5 млрд руб., 14 квартир и 118 нежилых помещений на Староволынской улице в Москве.

Там некогда располагался недостроенный комплекс больницы №1 Медцентра УДП, на месте которого было возведено элитное жилье. Часть квартир, офисных помещений и машино-мест оказалось в собственности как госслужащих, так и предпринимателей. Чиновники, как указали в Генпрокуратуре, «вопреки интересам общества и государства решили воспользоваться данной недвижимостью в целях личного обогащения», отметив, что они «свои действия прикрыли инвестиционным проектом». Ответчики, впрочем, настаивают, что получили собственность много лет назад на совершенно законных основаниях и сейчас обжалуют решение в апелляционной инстанции. По их словам, квартиры получали, помимо сотрудников УДП, и медики-очередники, и силовики, и другие люди, а инвесторы, добросовестно исполнившие в свое время все обязательства, сейчас оказались «под тройным взысканием», так как сначала они вложили и потратили свои деньги, а сейчас у них забирают и недвижимость, и деньги. Кроме того, как они отмечают, в первую инстанцию даже не были представлены материалы прокурорской проверки, на которую ссылался Игорь Ткачев, и суд был введен в заблуждение.

Сергей Сергеев