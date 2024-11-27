Пристегните рубли

Валютный рынок пережил в среду потрясение — курс доллара превышал отметку 114 руб./$, поднимаясь в моменте на 11,5%, а биржевой курс юаня достигал уровня 15 руб./CNY. Слабость рубля объясняется дефицитом валюты из-за американских санкций, которые усложнили возможность экспортеров по репатриации выручки. Кроме того, к игре против российской валюты подключились спекулянты, оправдывая действия ростом геополитических рисков. Пока о мерах поддержки рынка объявил Банк России, но эксперты ждут действий и от других органов власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В среду, 27 ноября, новости с валютного рынка напоминали сводку боевых действий. Уже в 10:35 внебиржевой курс доллара преодолел уровень 108 руб./$, что на 2,5 руб. выше значения закрытия вторника. Спустя три с половиной часа он превысил рубеж 110 руб./$, а к 16:15 достиг отметки 114,5 руб./$, максимума с 14 марта 2022 года. Курс юаня двигался в общем тренде, но менее динамично. В 16:20 курс китайской валюты достиг 15,16 руб./CNY, максимума с 25 марта 2022 года. Это почти на 50 коп. (3,3%) выше значения закрытия вторника.

Более стремительный взлет курса американской валюты (более чем на 20 руб.) на внебиржевых торгах происходил в конце февраля и в начале марта 2022 года. Тогда обвальное ослабление рубля было спровоцировано началом военных действий между Россией и Украиной, а также жесткими санкциями со стороны Запада, которые привели к заморозке золотовалютных активов РФ, зарубежных активов крупнейших банков и трансграничных операций.

Нынешний обвал курса рубля также во многом связан с санкциями, введенными США против российских финансовых организаций (см. “Ъ” от 22 ноября), и прежде всего в отношении Газпромбанка, через который осуществляется оплата европейскими странами российского трубопроводного газа.

«В результате введенных санкций были разрушены каналы поступления в российскую систему долларовой и евровой ликвидности»,— констатирует управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. «Сейчас конец ноября, экспортеры должны продавать валюту, чтобы заплатить налоги, но этого не происходит, потому что им стало сложнее ввозить валюту в страну»,— отмечает зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

В итоге на рынке сложился жесткий дефицит предложения валют недружественных стран при сохраняющемся спросе на них со стороны импортеров, а также возросшей спекулятивной активности локальных участников рынка. «В конце года сезонно возрастает спрос на валюту, который сейчас мог быть усилен ухудшением геополитического фона. Кроме этого, в конце года возрастают бюджетные расходы, которые в том числе идут на закупку импорта для государственных нужд»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Участники рынка отмечают и высокую активность спекулянтов, которые оживились после заявления главы Минфина Антона Силуанова о том, что текущий курс рубля благоприятен для экспортеров. «Вместо ожидаемых вербальных интервенций и ужесточения требований к экспортерам по внешней выручке финансовые власти фактически поддерживают тренд на девальвацию»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Антон Силуанов, министр финансов РФ, на международном форуме Финансового университета 26 ноября: Курс (рубля.— “Ъ”) для экспорта важнее ставки.

С подобными диспропорциями спроса и предложения российский рынок сталкивался весной 2022 года, а также летом 2023 года, когда экспортеры предпочитали оставлять валюту за рубежом. При этом спрос на валюту был высоким из-за останавливающегося импорта, а также оттока капитала из-за сделок по продаже иностранными компаниями бизнеса в России. В итоге к началу августа 2023 года курс доллара превысил 100 руб./$, что послужило поводом для активных действий властей. В середине августа Банк России объявил о внеплановом повышении ключевой ставки на 3,5 п. п. до 12%, а в октябре правительство ввело обязательную репатриацию валюты крупнейшими экспортерами на уровне 80%.

В этот раз Банк России также выступил с мерами, направленными на снижение волатильности на валютном рынке.

С 28 ноября и до конца года регулятор прекращает осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России.

Этот шаг оказал благоприятное влияние на биржевой курс юаня, который по итогам дня остановился на отметке 14,47 руб./CNY, потеряв за день 20 коп. Однако вне биржи слабо отреагировали на действия ЦБ — курс доллара опустился лишь до 113,16 руб./$.

Одними продажами юаней в рамках бюджетного правила закрыть дефицит недружественных валют проблематично и неэффективно. Поэтому, как считает Денис Попов, потребуется время для формирования новой инфраструктуры для трансграничных расчетов.

В качестве одной из мер демотивации спроса на валюту может стать повышение требований Минфина по обязательной репатриации валюты экспортерами в Россию и ее продаже.

Но как отмечает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, обязательные продажи валюты будут затруднены в условиях проблем вывода валюты на внутренний рынок.

У правительства и ЦБ в арсенале остаются и другие инструменты поддержки рубля, в том числе словесные интервенции, ужесточение условий обязательной продажи валютной выручки, внеочередное повышение ключевой ставки, ограничения на отток капитала, перечисляет Михаил Васильев. Директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой считает, что ЦБ может временно ограничить лимит переводов рублей за рубеж эквивалентом $1 млн, который действует для валютных переводов.

Поэтому в сложившихся условиях участники рынка не исключают дальнейшую фрагментацию рынка и сохранение высокой волатильности на валютном рынке. Опрошенные аналитики не исключают того, что внебиржевой курс доллара может вернуться в диапазон 115–120 руб./$.

Виталий Гайдаев, Максим Буйлов