Хайсама Аль-Гайса переизбрали генсеком ОПЕК на три года

Секретариат ОПЕК сообщил, что Хайсам Аль-Гайс переизбран генеральным секретарем организации. Решение о продлении его полномочий было принято на министерской конференции стран ОПЕК. Полномочия господина Аль-Гайса продлеваются на три года с 1 августа 2025 года.

Хайсам Аль-Гайс ранее был представителем Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 год. Пост генсека он занял в августе 2022 года. Конференция ОПЕК обычно назначает генерального секретаря на три года и может продлить его полномочия только еще один раз. Следующая министерская конференция запланирована на 28 мая 2025 года.

Подробнее о деятельности организации — в материале «ОПЕК+ придерживает вентиль».