ОПЕК+ придерживает вентиль

В условиях низкого зимнего сезона и рисков, связанных с будущей политикой США в нефтяном секторе, ОПЕК+ сдвигает сроки увеличения добычи. Квоты, которые должны были действовать до конца 2025 года, продлены на 2026 год, и восемь стран-добровольцев, включая РФ, сохранят добровольные ограничения. Эксперты считают решение ожидаемым с учетом относительно низких цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства России Александр Новак (слева) и заместитель премьер-министра Белоруссии Виктор Каранкевич

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства России Александр Новак (слева) и заместитель премьер-министра Белоруссии Виктор Каранкевич

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Страны ОПЕК+ продлили квоты добычи, которые должны были действовать до конца 2025 года, на весь 2026 год, следует из коммюнике министерской встречи 5 декабря. Текущий суммарный предельный уровень производства — 39,42 млн баррелей в сутки (б/c; без учета Ирана, Венесуэлы и Ливии).

Также будут продлены дополнительные обязательства по сокращению производства, взятые на себя восемью странами, включая Россию. Срок действия утвержденных в апреле 2023 года добровольных корректировок на 1,65 млн б/c сдвинут на конец 2026 года. Принятые в ноябре 2023 года обязательства по сокращению добычи на 2,2 млн б/c сохранены до конца марта 2025 года. Изначально страны планировали постепенно отменять добровольные ограничения с января 2025 года. Но решение несколько раз откладывалось из-за нестабильной ситуации на нефтяном рынке.

Теперь, согласно документу, ограничения будут ежемесячно отменяться с апреля 2025 года до конца сентября 2026 года для поддержания стабильности сектора.

Как отмечается, планируемое увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Мировые цены на нефть отреагировали на решения ОПЕК+ сдержанным ростом. На 19:00 по Москве цена февральских фьючерсов марки Brent росла на 0,39%, до $72,59 за баррель.

Согласно материалам встречи, срок начала увеличения квоты Объединенных Арабских Эмиратов на 300 тыс. б/c, запланированного на январь 2025 года, также сдвинут на квартал — до начала апреля 2025 года. Россия в рамках договоренностей ОПЕК+ сможет увеличивать добычу на 236 тыс. б/c и с апреля до конца 2025 года довести производство до 9,21 млн б/c. К концу 2026 года эти показатели должны вырасти еще на 235 тыс. баррелей, до 9,45 млн б/c.

Как следует из коммюнике, РФ и другим государствам, которые сокращали добычу медленнее обещанного, необходимо до конца года представить обновленные графики компенсаций объемов.

Период компенсаций будет продлен до конца июня 2026 года (ранее компенсировать недостаточное сокращение страны должны были до октября 2025 года). Следующая министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 28 мая 2025 года.

Как пояснил телеканалу «Россия 24» вице-премьер РФ Александр Новак, сроки увеличения добычи пришлось сдвинуть на апрель, чтобы не дестабилизировать рынок нефти в зимний период низкого спроса. По его словам, страны ОПЕК+ совокупно выполняют условия сделки на более чем 100%. Россия ждет прироста спроса на мировом нефтяном рынке в этом году на уровне 1,4 млн б/c, в следующем году — 1 млн б/c, сообщил господин Новак.

Александр Новак, вице-премьер, о решении ОПЕК+ в интервью телеканалу «Россия 24» 5 декабря: «Мы видим баланс спроса и предложения».

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что решение ОПЕК+ восьми стран-добровольцев было в целом ожидаемым. По его словам, о постепенном наращивании производства заявлялось в период относительно высоких цен и в ожидании определенного дефицита предложения, но с тех пор ситуация изменилась. Котировки снизились с $85 за баррель до менее $75 за баррель, и, если бы на рынок попали дополнительные объемы, цена могла бы опуститься до примерно $65 за баррель или ниже, говорит господин Юшков. Это, продолжает он, заставило бы страны пересматривать бюджеты, что было бы болезненно для РФ. К тому же, отмечает эксперт, основные добывающие страны ожидают действий нового президента США Дональда Трампа, который обещал наращивать добычу внутри страны. Весна с сезонным ростом спроса будет в любом случае более подходящим временем для принятия каких-либо решений, замечает Игорь Юшков.

Ольга Мордюшенко