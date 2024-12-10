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Коммерсантъ FM
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Трюдо пообещал ответить США в случае введения 25-процентных пошлин

Канада ответит США несколькими способами, если будут введены 25-процентные пошлины, заявил премьер Джастин Трюдо. Ввести такие тарифы ранее пообещал избранный президент США Дональд Трамп.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Patrick Doyle, Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Patrick Doyle, Reuters

«(Канада.— "Ъ") ответит на несправедливые тарифы несколькими способами, и мы все еще ищем правильные способы реагирования»,— сказал господин Трюдо в городе Галифакс (цитата по Bloomberg). Он отметил, что ответ Оттавы на решение ввести пошлины на канадскую сталь и алюминий ранее привели к отмене этих ограничений.

Господин Трамп обещает ввести 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики в первый день своего президентского срока. По информации Fox News, господин Трюдо во время встречи с избранным президентом США в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде сказал, что такие пошлины «убьют канадскую экономику». В ответ господин Трамп, как утверждается, предложил Канаде стать 51-м штатом США. Позднее избранный президент США публично заявил, что Вашингтону не стоит финансировать Канаду и Мексику, и вместо этого предложил им стать штатами США.

О внешнеторговом обороте США — в материале «Ъ» «Осторожно, пошлины повышаются».

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