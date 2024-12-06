Осторожно, пошлины повышаются

Внешнеторговый дефицит США в октябре сократился на 11,9% и составил $73,8 млрд. Снижение объемов фиксировалось как в экспорте, так и в импорте, причем последний просел сразу на 4% — это максимум с ноября 2022 года. Сокращались в октябре поставки в том числе из КНР — в конце третьего квартала ограничения на ввоз части товаров из страны были заметно усилены. Впрочем, в данных за ноябрь—декабрь, вероятно, отразится разворот динамики: победа Дональда Трампа, анонсировавшего кратное повышение пошлин, стимулирует Китай расширять поставки до их введения. Рост импорта ожидается также из Канады, Мексики и отдельных стран Евросоюза — ключевых торговых партнеров США, которые, как и КНР, могут пострадать от планов избранного президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Quinn Glabicki / File Photo / Reuters Фото: Quinn Glabicki / File Photo / Reuters

Дефицит внешнеторгового баланса США в октябре снизился на 11,9% и составил $73,8 млрд, сообщило Бюро экономического анализа Министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали его снижения до $75 млрд после $83,8 млрд в сентябре. Объем экспорта сократился на 1,6%, до $265,7 млрд. Спад фиксировался в том числе в отгрузках автомобилей и компьютеров. Импорт же в США в начале четвертого квартала сокращался резче, на максимальные с ноября 2022 года 4% (объем поставок — $339,6 млрд). На фоне сжатия ввоза полупроводников и фармпрепаратов импорт товаров снизился на $15,7 млрд, до $269,3 млрд. Импорт услуг при этом вырос на $1,4 млрд, до $70,2 млрд.

Страновая разбивка, как и ожидалось, демонстрирует некоторое сжатие торговли США с Китаем. Несколько снизился в октябре американский экспорт в КНР: до $11 млрд после $11,7 млрд в сентябре. Импорт же опять сократился заметнее, до $36,6 млрд после $38,7 млрд месяцем ранее. Поясним, в конце сентября американские власти развернули новые ограничения на поставки ряда товаров из Китая: пошлины были повышены в том числе на электромобили (с 25% до 100%), аккумуляторы для них (с 7,5% до 25%), а также на солнечные батареи (с 25% до 50%). Проседание импорта отчасти было компенсировано желанием КНР нарастить поставки перед выборами в США. В связи с опасениями кратного повышения пошлин, которое анонсировал Дональд Трамп, всплеск торговли фиксировался на протяжении нескольких месяцев (см., например, “Ъ” от 8 ноября).

Отметим, на этой неделе страны продолжили разворачивать взаимные торговые ограничения: Вашингтон ограничил экспорт в Китай полупроводников, Пекин — поставки в США сырья для них (галлия, германия и сурьмы). Несмотря на это, в декабрьских, как и в ноябрьских данных, по всей видимости, будет заметен новый всплеск торгового оборота стран — его стимулирует победа Дональда Трампа, повторение им предвыборных обещаний и желание поставщиков из КНР успеть до их реализации.

Отметим, на фоне ожидания новых торговых барьеров заметно расшириться может и товарооборот США с другими ключевыми торговыми партнерами, в том числе с Канадой и Мексикой — на прошлой неделе господин Трамп пообещал ввести пошлины в размере 25% на все товары из этих стран в первый день своего нового президентского срока. Пока объем торговли с ними колеблется вблизи значений прошлых месяцев. Рост импорта в статистике ноября—декабря, вероятно, будет фиксироваться и из Германии (пошлины на товары из ЕС могут составить до 20%). Отметим, впрочем, что в отличие от планов в отношении Китая, Канады и Мексики угроза введения торговых ограничений на поставки из Евросоюза пока выглядит скорее рычагом влияния в политических переговорах Вашингтона с Брюсселем и может не реализоваться.

Кристина Боровикова