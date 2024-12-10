Newsweek: Трамп предложил Канаде и Мексике вместо субсидий стать частью США

Избранный президент США Дональд Трамп предложил Канаде и Мексике административно присоединиться к Соединенным Штатам. Об этом написал журнал Newsweek. По словам республиканца, таким образом Вашингтон сможет сэкономить не менее $400 млрд на субсидировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Reuters Дональд Трамп

Фото: Reuters

«Мы субсидируем Канаду более чем на $100 млрд в год. Мы субсидируем Мексику почти на $300 млрд. Нам не стоит этого делать. Зачем мы субсидируем эти страны? Пусть вместо этого станут новыми штатами»,— поделился мнением политик.

2 декабря господин Трамп на встрече с канадским премьером Джастином Трюдо пошутил, что Канаде следует стать 51-м штатом США. В конце ноября избранный глава Белого дома сообщил, что сразу после инаугурации 20 января 2025 года подпишет документы о введении пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики, если проблемы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков не решатся.

Подробнее — в материале «Ъ» «Осторожно, пошлины повышаются».