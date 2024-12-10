Коммерция не горит

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (клуб ДОСААФ) не вправе использовать принадлежащие ему самолеты госавиации для выполнения коммерческих работ, признал Верховный суд РФ (ВС). Ранее ДОСААФ выиграло аукцион на обучение пожарных прыжкам с парашютом. По обращению альянса «Аэрохимфлот» антимонопольное ведомство признало незаконным заключение госконтракта с обществом, у которого отсутствует сертификат эксплуатанта гражданской авиации. Арбитражные суды встали на сторону ДОСААФ и госзаказчика, но ВС поддержал ФАС, решив, что работы по контракту не относятся к госзадачам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ВС рассмотрел спор о полномочиях ФАС по внеплановым проверкам госзакупок и о праве ДОСААФ зарабатывать на таких тендерах. В 2021 году федеральное учреждение «Авиалесохрана» объявило тендер на воздушную тренировку пожарных в Забайкальском крае. Единственным участником аукциона оказалось читинское ДОСААФ, с которым и заключили госконтракт на 4,3 млн руб. Но по жалобе авиаальянса «Аэрохимфлот» (добровольное объединение глав авиапредприятий, включая «Агат», «Борус» и «Регионавиа») ФАС провела внеплановую проверку и выявила нарушения закона о контрактной системе. Ведомство указало, что у подрядчика нет сертификата на выполнение лесоавиационных работ, а значит заключать госконтракт с таким участником недопустимо.

Госзаказчик обжаловал решение ФАС и получил поддержку на уровне апелляции и окружной кассации. Инстанции решили, что требования об обязательной сертификации и аттестации распространяются только на гражданскую авиацию, в то время как самолеты ДОСААФ относятся к госавиации. К тому же, оснований для антимонопольной проверки не было, так как альянс не участвовал в торгах и не имеет статуса юрлица или «организационной структуры общественного контроля».

Однако по жалобе ФАС дело передали в экономколлегию ВС (см. “Ъ” от 17 октября). Одним из доводов ведомства было то, что тендер не связан с выполнением госзадач, для которых предназначена госавиация. Как следует из определения ВС, самолеты ДОСААФ действительно относятся к госавиации, но без сертификата эксплуатанта выполнять работы допустимо только для «осуществления функций государства». Участие же клуба в спорном аукционе не связано с решением госзадач по защите населения от чрезвычайных ситуаций, сочла коллегия. Закупка «носила коммерческий характер», а использовать госавиацию в коммерческих целях вправе лишь федеральные органы исполнительной власти и «Роскосмос», причем исключительно «для воздушных перевозок служебных пассажиров и грузов», признал ВС. Остальным, в том числе ДОСААФ, для коммерческих задач разрешается привлекать только гражданскую авиацию «при наличии сертификата эксплуатанта». Также ВС пришел к выводу, что «вне зависимости от статуса обратившегося лица» ФАС вправе провести внеплановую проверку, так как ст. 99 закона о контрактной системе позволяет контролировать госзакупки при обнаружении признаков нарушения. В итоге коллегия признала решение антимонопольной службы законным.

Спорные задачи и полномочия

Предприятия авиаотрасли уже более 10 лет оспаривают право ДОСААФ на выполнение коммерческих авиационных работ, включая доставку почты и иных грузов. В 2013 году Минтранс поддержал позицию участников рынка, заявив о неправомерности осуществления клубом коммерческих воздушных перевозок и авиаработ без получения сертификата эксплуатанта гражданской авиации. Решение ВС призвано было поставить в этих спорах точку.

Генеральный директор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш «несколько разочарована» тем, что ВС пошел по пути «буквального толкования норм», ограничивающих использование воздушных судов госавиации для выполнения коммерческих задач. От сужения круга возможных участников госзакупок на выполнение подобных работ вряд ли стоит ждать «положительного эффекта для экономики и защиты окружающей среды», считает адвокат Forward Legal Евгений Зубков. По его мнению, обучение пожарных прыжкам с парашютом как раз «относится к госзадачам», для чего допустимо задействовать госавиацию.

Антимонопольный юрист Наталья Пантюхина полагает, что проблема в общем регулировании работы авиации, которое не учитывает особый статус бюджетного учреждения «Авиалесохраны» как госзаказчика и ДОСААФ как особой некоммерческой общественно-государственной организации.

«Использование госавиации за плату в 1999 году разрешили только органам власти, но тогда никто не знал, что в 2009 появится обновленный ДОСААФ с государственным авиапарком и статусом НКО»,— объясняет госпожа Пантюхина.

Из решения ВС следует, что ДОСААФ лучше «уточнить правовое положение своих самолетов, если он хочет зарабатывать на госзакупках», поясняет Наталья Пантюхина, хотя «по факту общество может и дальше участвовать в аукционах, так как контроль тут возможен лишь в ручном режиме». Госпожа Барабаш полагает, что ДОСААФ мог бы оказывать те же услуги на основании акта уполномоченного органа власти, например МЧС, тогда это точно признавалось бы госзадачей. Впрочем, признает юрист, в случае выбора подрядчика без проведения тендера есть риск подачи жалоб на ограничение конкуренции.

Касательно полномочий ФАС мнения юристов расходятся. Наталья Пантюхина согласна с тем, что у службы были основания для антимонопольной проверки: «Независимо от фигуры заявителя ФАС проводит проверку всей закупки в полном объеме». Партнер юрфирмы «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Ирина Озолина, напротив, считает, что административный орган должен действовать строго в пределах предписанных законом полномочий по принципу «то, что прямо не разрешено, запрещено», а ВС излишне широко толкует нормы. По ее мнению, при таком подходе «все остальные основания для проведения проверок становятся излишни», поэтому на этот счет «хотелось бы получить разъяснения Конституционного суда РФ».

Ян Назаренко, Анна Занина