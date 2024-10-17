Позолоченные парашюты

Верховный суд РФ (ВС) определит пределы полномочий ФАС по проведению внеплановых проверок результатов госзакупок. Решение будет вынесено в споре о том, может ли ДОСААФ по госконтракту обучать сотрудников пожарной службы прыжкам с парашютом. ФАС по обращению альянса «Аэрохимфлот», не участвовавшего в тендере, признала нарушением отсутствие у ДОСААФ сертификата эксплуатанта гражданской авиации для выполнения таких работ. Однако суды посчитали, что для внеплановой проверки не было оснований, а самолеты ДОСААФ относятся к госавиации, которой сертификат не нужен. По жалобе ФАС, не относящей тренировку пожарных к выполнению государственных задач, для которых предназначена госавиация, спор теперь рассмотрит экономколлегия ВС. По словам юристов, дело является прецедентным и может поставить точку в спорах внутри авиаотрасли, где бизнес уже много лет выступает против допуска ДОСААФ к коммерческим сделкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ВС рассмотрит спор о полномочиях ФАС и Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), связанных с госзакупками. В декабре 2021 года федеральное учреждение «Авиалесохрана» объявило тендер на проведение лесоавиационных работ, включая воздушную тренировку работников парашютно-десантной пожарной службы в Забайкальском крае. Единственная заявка поступила от читинского ДОСААФ, с которым и подписали госконтракт на сумму 4,3 млн руб.

Авиаальянс «Аэрохимфлот» (добровольное объединение глав авиапредприятий, включая «Агат», «Борус», «Регионавиа», «Рисхимавиа») пожаловался на итоги госзакупки в ФАС.

По мнению альянса, у подрядчика должен быть сертификат на выполнение лесоавиационных работ, иначе это нарушает закон о контрактной системе.

ФАС провела внеплановую проверку и признала нарушением отсутствие у ДОСААФ сертификата эксплуатанта гражданской авиации для исполнения обязательств по контракту.

Госзаказчик оспорил решение ФАС, но Арбитражный суд Москвы поддержал позицию антимонопольного органа, сославшись в том числе на письмо Минтранса РФ от апреля 2021 года, по которому выполнение ДОСААФ коммерческих воздушных перевозок и авиационных работ без получения сертификата эксплуатанта неправомерно.

Однако апелляция и кассация решили иначе. Суды указали, что самолеты ДОСААФ участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий, включая авиационные работы по охране лесов от пожаров, поэтому относятся к государственной авиации и включены в соответствующий реестр.

Требования об обязательной сертификации и аттестации «распространяются только на гражданскую авиацию», постановила апелляция. К тому же клубом ДОСААФ получено разрешение от 18 декабря 2022 года для выполнения авиационных работ, согласно федеральным авиационным правилам производства полетов госавиации. Помимо этого, по мнению судов, обращение «Аэрохимфлота» не могло служить основанием для внеплановой проверки ФАС, так как альянс не участвовал в торгах, даже не является юрлицом и не относится к «организационным структурам общественного контроля».

Гражданская авиация используется для обеспечения транспортных потребностей граждан и экономики. Госавиация решает задачи публичного характера, включая оборону (военная авиация), охрану правопорядка, обеспечение пожарной безопасности, защиту людей и имущества в чрезвычайных ситуациях.

ФАС подала жалобу в ВС, настаивая, что авиационные работы могут быть выполнены «только с использованием гражданской авиации», эксплуатантом которой может выступать «как частное лицо, так и государственная организация», но при наличии соответствующего разрешения. Без сертификата использовать самолеты госавиации можно лишь для «решения государственных задач», но с такими задачами выполнение работ в рамках контракта не связано, считает ФАС. Эти доводы заинтересовали ВС, и дело передали в экономколлегию, заседание назначено на 27 ноября.

Гражданская или государственная

Участники авиарынка давно обеспокоены вынужденной конкуренцией с ДОСААФ в сфере выполнения коммерческих авиационных работ. Самолеты ДОСААФ используются в том числе для доставки грузов и почты. В апреле 2013 года по обращению Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Минтранс сообщил, что считает неправомерным выполнение ДОСААФ коммерческих воздушных перевозок и авиаработ без получения сертификата эксплуатанта. В августе 2024 года Ространснадзор опубликовал на своем сайте памятку, которая относила коммерческие заказы, выполняемые структурами ДОСААФ, к гражданской, а не государственной авиации. Там же говорилось о выявлении в связи с этим «многочисленных» нарушений в сфере закупок.

Но до уровня ВС подобные конфликты ранее не доходили, и «это дело можно назвать прецедентом», говорит адвокат Forward Legal Евгений Зубков. При этом разбирательства по госзакупкам в последнее время «все чаще становятся центральным предметом обсуждения в ВС», отмечает партнер «Каменская и партнеры» Анна Акифьева. Старший партнер АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Алексей Залесов и Евгений Зубков считают важным вопрос о пределах полномочий ФАС и полагают, что обращение «Аэрохимфлота» не могло быть основанием для внеплановой проверки. «Произвольное вмешательство антимонопольного органа» господин Залесов считает «недопустимым и вредным для экономической системы».

Работы по контракту (в том числе обучение пожарных прыжкам с парашютом) относятся к государственным задачам в рамках «защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», которые решает как раз госавиация, считает господин Зубков. «Исторически клубы ДОСААФ имеют большой опыт учебной деятельности, что делает их участие в госпрограммах разумным и обоснованным»,— добавляет Алексей Залесов. Исполнение госконтракта, по его словам, возможно на самолетах, находящихся как в реестре гражданской, так и в реестре госавиации, но «важно, чтобы исполнитель обладал документами о пригодности воздушных судов для выполнения работ», и в этом деле они имелись.

Ян Назаренко, Анна Занина