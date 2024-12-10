Отельерам урезают праздничный номер

Власти вновь обсуждают введение предельных тарифов для отелей в период крупных международных мероприятий. При расчете цены предлагается учитывать среднюю стоимость услуг в регионе, площадь номера, а также установленный правительством специальный коэффициент. Сейчас, жалуются организаторы, цены на отели во время крупных форумов могут расти в пять—семь раз, что негативно влияет на имидж таких мероприятий. Сами отельеры традиционно выступают против регулирования цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Минэкономики на совещании 12 декабря обсудит с участниками рынка разработанную Федеральной антимонопольной службой (ФАС) методику расчета предельных цен на гостиничные услуги во время значимых международных мероприятий. Об этом говорится в информационном письме, направленном в отраслевые организации (копия есть у “Ъ”). В Минэкономики “Ъ” не ответили. В ФАС пояснили, что в рамках проработки методики служба учитывает все поступающие от бизнес-сообщества предложения.

Вопрос регулирования цен на гостиничные услуги во время значимых мероприятий обсуждается с 2021 года: ФАС разработала соответствующий законопроект по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, согласовав его спустя два года с профильными министерствами и ведомствами (см. “Ъ” от 7 сентября 2023 года). Цены будут регулироваться на период мероприятий, перечень которых определяется федеральным законом или актом президента. Это, например, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ), Российский инвестиционный форум в Сочи.

Сейчас речь идет о методике подсчета максимальных цен. Формула ФАС предполагает, что они будут рассчитываться на основе базовой стоимости 1 кв. м в гостинице каждой категории в регионе, определенного правительством коэффициента и площади номера. Собеседник “Ъ” в правительстве замечает, что мера нужна для защиты интересов организаторов мероприятий: они просят решить проблему слишком дорогого размещения для повышения доступности событий.

Старший аналитик CORE.XP Евгений Томилов говорит, что колебания цен на отели сильно зависят от города проведения события, гостиничного предложения и ожидаемого контингента гостей.

В период саммита БРИКС в октябре этого года стоимость размещения одного гостя в Казани выросла в четыре раза, до 30 тыс. руб. в сутки.

Руководитель направления стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко отмечает, что на ПМЭФ и ВЭФ отели категории «четыре-пять звезд» дорожают в три-пять раз. Значимые спортивные мероприятия, по его мнению, могут повысить стоимость в четыре-семь раз, затронув бюджетный сегмент. Культурные мероприятия, подобные театральному фестивалю «Золотая маска» в Москве, увеличивают цены на размещения в отелях средней категории в два-три раза, говорит господин Германенко.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский замечает, что локальный рост цен в период мероприятий обусловлен динамическим ценообразованием, и не видит оснований для вмешательства в рыночные механизмы. Он говорит, что сдерживание стоимости транспортных услуг обычно предполагает субсидирование, но в случае с гостиницами это не предусмотрено. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов сомневается, что в случае цен на отели речь в принципе может идти об антимонопольном регулировании: доминирующего положения на рынке ни у кого нет. Высокая заполняемость номерного фонда, по его мнению, указывает на то, что потребители услуг к предлагаемым тарифам готовы.

Сооснователь сообщества MICE Excellence Ирина Михалькова предполагает, что высокая стоимость гостиничных услуг может влиять на принятие решений об участии в деловых мероприятиях россиян. Для иностранцев этот вопрос не принципиален. Эксперт сомневается, что даже в случае введения ограничения оно будет повсеместно соблюдаться: участники рынка найдут возможность обхода.

Вадим Прасов считает, что организаторы мероприятий сами могут способствовать снижению стоимости размещения, меняя даты. «Нет никакой необходимости организовывать ПМЭФ в период белых ночей»,— замечает он. Господин Уманский говорит, что организаторы могут заранее выкупать необходимый объем номеров. Он убежден, что ограничение цен допустимо только в исключительных случаях, приводя как пример Олимпиаду 2014 года в Сочи и чемпионат мира по футболу в 2018 году. Собеседник “Ъ” на гостиничном рынке считает, что предельные цены на отели важны для руководителей федеральных министерств и ведомств, выбирающих номера наиболее высокой категории.

Вадим Прасов считает, что введение ценового регулирования приведет к снижению маржинальности гостиничных проектов и демотивирует предпринимателей к их запуску. Председатель правления Союза агентств делового туризма Дмитрий Горин полагает, что любое регулирование в условиях постоянного роста затрат участников рынка будет избыточным.

Александра Мерцалова