Гостиницам забронировали цены

Спустя два года Федеральной антимонопольной службе (ФАС) удалось согласовать законопроект по установке предельных цен проживания в гостиницах во время особо значимых международных мероприятий. Сейчас стоимость номеров, например, в период форумов в Петербурге и Владивостоке может быть выше в 13–16 раз, чем в обычное время, что вызывает недовольство участников мероприятий. Игроки рынка ожидаемо раскритиковали новое регулирование, предупреждая, что оно может оттолкнуть инвесторов отельного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ФАС без замечаний согласовала с профильными министерствами и ведомствами поправки к закону о туристской деятельности, запрещающие в период проведения значимых международных мероприятий устанавливать цены на размещение в отелях выше предельных. Это следует из текста письма, отправленного регулятором в Минэкономики в конце августа (его копия есть у “Ъ”). В ФАС и министерстве подтвердили эту информацию.

Такие поправки ФАС разработала по поручению Михаила Мишустина еще осенью 2021 года (см. “Ъ” от 2 сентября 2021 года). Согласно документу, проведение особо значимых международных мероприятий предусмотрено федеральным законом или актом президента. Это, например, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ), Российский инвестиционный форум в Сочи. Предельные цены на отели, по замыслу регулятора, рассчитываются по методике правительства, которая должна быть описана в отдельном акте после утверждения поправок. Гостиницы обязаны информировать потребителей о предельных ценах на проживание во время значимых форумов. За нарушение предполагается штраф от 20 тыс. до 500 тыс. руб.

Член общественно-экспертного совета туристического нацпроекта Алексей Кожевников считает, что после установления предельных цен для отельеров активизируются владельцы жилья, сдающие свою недвижимость в краткосрочную аренду. «Это зачастую "серый" рынок, с которым придется конкурировать операторам качественных объектов»,— говорит он. Эксперт сомневается, что принятие законопроекта приведет к существенным потерям отельеров, но опасается, что создаст негативный прецедент. «Сначала цены регулируются под конкретное мероприятие, потом начнут делать это перманентно»,— замечает он.

Инициатива ФАС изначально вызвала резкую критику у бизнеса, вспоминает зампред Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян. По его словам, это идет вразрез со стремлением властей привлекать инвесторов в отельный бизнес, где в последние годы невысокая рентабельность. Большинство крупных форумов проходит в период высокого сезона, например, ПМЭФ в период белых ночей, замечает господин Еремян.

В Azimut Hotels пояснили, что цены на размещение в период проведения ВЭФ, ПМЭФ и других форумов растут из-за ажиотажного спроса. Представитель Trivio Андрей Батурин напоминает, что отели работают по принципу динамического ценообразования: на стоимость влияют, в частности, уровень загрузки и сезонность. По его словам, при раннем бронировании отелей с проживанием во время крупных форумов цены на 20–30% дороже обычного, перед самым мероприятием рост может быть значительным.

Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова говорит, что во время ПМЭФ цены на размещение в среднем по Петербургу увеличиваются втрое, а в отелях уровня пять звезд — до 13 раз. «В этом году во Владивостоке в период ВЭФ стоимость ночи выросла в 16 раз к началу сентября»,— говорит эксперт. Директор отдела по работе с поставщиками Continent Express Татьяна Болотина замечает, что некоторые отели на ПМЭФ можно забронировать минимум на четыре ночи — это дополнительное финансовое обременение.

Юлия Липатова замечает, что цена размещения становится непрогнозируемой и компаниям, отправляющим делегации на форумы, сложно заложить ее в бюджет. «Поступает много жалоб на искусственное завышение цен: на последнем форуме в Петербурге на это указывали даже представители делегации стран Африки»,— говорит собеседник “Ъ” из числа федеральных чиновников.

Роман Еремян уверен, что за рубежом нет примеров подобного регулирования. Альтернативой он считает лимитирование для госкомпаний и чиновников бюджетов на размещение, перенос сроков мероприятий в межсезонье. В противном случае, считает он, речь может пойти о регулировании цен во время крупных форумов и в других отраслях, включая перевозку и обеспечение питанием.

Александра Мерцалова