Праздники прошлись по номерам
Рост спроса на отели оказался сдержанным
Количество гостиничных бронирований в России на предстоящие новогодние праздники увеличилось на 9%, что заметно ниже показателей прошлого года. Темпы роста рынка внутреннего туризма замедляются, а на спрос давят восстановление зарубежного турпотока, рост цен на отдых в России и сокращение глубины продаж. Самыми популярными направлениями в этом году стали Приморский край, Мурманская область и Крым.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Объем бронирований в российских средствах размещения на 30 декабря — 10 января вырос по сопоставимым объектам на 9% год к году, подсчитали в Travelline (крупная система управления гостиничными бронированиями). Год назад этот показатель составлял 55%. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин считает, что число поездок вырастет на 7–10% год к году. Это соответствует общегодовому тренду, замечает он. В «Островке» оценивают объем внутренних бронирований на праздники на уровне прошлого года.
Коммерческий директор «Васта Отель Менеджмент» Лусине Гуршудян говорит, что спрос на размещение в отелях сети в период каникул вырос на 15–20% год к году. Самый популярный период, по ее словам, с 31 декабря по 2 января. В Cosmos Hotel Group говорят, что активность бронирований увеличилась в два раза.
Загрузка на праздниках, по прогнозам, составит 80–85%.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов предупреждает, что на длинные выходные реализован не весь объем размещения: за полтора месяца картина может поменяться. В АТОР предполагают, что продано 50% номеров. «В этом году активные новогодние бронирования начались на месяц—полтора позже, чем в прошлом»,— замечает господин Ромашкин. Эксперт предполагает, что из-за теплой осенней погоды туристы не были готовы планировать праздники, фокусируясь на пляжном отдыхе.
Самые популярные регионы России по объему бронирований на новогодние праздники (30 декабря — 8 января)
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Источник: данные Travelline.
Частично спрос на внутренние направления размывается под давлением конкуренции с зарубежными рынками.
Согласно OneTwoTrip, отели и апартаменты в России формируют 62% объема продаж на праздники, год к году показатель сократился на 11 процентных пунктов. Среди зарубежных направлений, по данным сервиса, лидируют Таиланд, Франция и Италия.
Господин Ромашкин замечает, что общее число выездных путешествий по итогам этого года, вероятно, вырастет на 20–25%, до 10–11 млн. Но объем внутреннего рынка все равно заметно больше — около 100 млн поездок в год.
Внутри страны наиболее выраженный рост спроса в Travelline зафиксировали в Приморском крае: объем бронирований вырос на 65,1% год к году.
В Мурманской области динамика достигла 56%, в Крыму — 35,5%. Сергей Ромашкин обращает внимание на то, что интерес к Крыму восстанавливается весь год. Но эксперт предупреждает, что на новогодние праздники направление не считается ключевым. Снижение спроса аналитики Travelline заметили в Новосибирской, Нижегородской, Ленинградской областях, Карелии и Татарстане.
Одним из факторов, сдерживающих активность, господин Прасов называет достаточно высокие тарифы. Цены растут как на фоне увеличения издержек, так и за счет загрузки, считает он. Средняя стоимость размещения, по данным Travelline, на предстоящие новогодние праздники выросла в 19 из 20 популярных регионов. Исключением стала Владимирская область, где значение сократилось на 0,8%, до 22,4 тыс. руб. за ночь. Минимальной оказалась динамика в Татарстане: рост на 4,2% год к году, до 11,6 тыс. руб. за ночь.
В Новосибирской области средняя стоимость ночи выросла на 83,8% год к году, до 11,2 тыс. руб., в Свердловской — на 27,2%, до 12,6 тыс. руб., в Тюменской — на 25,5%, до 17,3 тыс. руб., следует из данных Travelline. В «Островке» отмечают, что в десяти наиболее востребованных локациях России показатель увеличился на 1–25% год к году.
224 миллиарда рублей
составили в январе—сентябре доходы коллективных средств размещений, по данным Росстата.
Возможности роста внутреннего рынка ограничивает и его объем. Согласно Росстату, по итогам 2023 года в России было 1,1 млн гостиничных номеров. Год к году показатель увеличился только на 5,5%. Господин Прасов обращает внимание на то, что цикл реализации гостиничных проектов — три-четыре года. Если ранее их вывод сдерживала общая нестабильность, то сейчас, по мнению эксперта, негативное влияние оказывает высокая ключевая ставка.