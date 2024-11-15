Праздники прошлись по номерам

Количество гостиничных бронирований в России на предстоящие новогодние праздники увеличилось на 9%, что заметно ниже показателей прошлого года. Темпы роста рынка внутреннего туризма замедляются, а на спрос давят восстановление зарубежного турпотока, рост цен на отдых в России и сокращение глубины продаж. Самыми популярными направлениями в этом году стали Приморский край, Мурманская область и Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Объем бронирований в российских средствах размещения на 30 декабря — 10 января вырос по сопоставимым объектам на 9% год к году, подсчитали в Travelline (крупная система управления гостиничными бронированиями). Год назад этот показатель составлял 55%. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин считает, что число поездок вырастет на 7–10% год к году. Это соответствует общегодовому тренду, замечает он. В «Островке» оценивают объем внутренних бронирований на праздники на уровне прошлого года.

Коммерческий директор «Васта Отель Менеджмент» Лусине Гуршудян говорит, что спрос на размещение в отелях сети в период каникул вырос на 15–20% год к году. Самый популярный период, по ее словам, с 31 декабря по 2 января. В Cosmos Hotel Group говорят, что активность бронирований увеличилась в два раза.

Загрузка на праздниках, по прогнозам, составит 80–85%.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов предупреждает, что на длинные выходные реализован не весь объем размещения: за полтора месяца картина может поменяться. В АТОР предполагают, что продано 50% номеров. «В этом году активные новогодние бронирования начались на месяц—полтора позже, чем в прошлом»,— замечает господин Ромашкин. Эксперт предполагает, что из-за теплой осенней погоды туристы не были готовы планировать праздники, фокусируясь на пляжном отдыхе.

Самые популярные регионы России по объему бронирований на новогодние праздники (30 декабря — 8 января) Выйти из полноэкранного режима Регион Доля в общем объеме бронирований по России (%) Изменение спроса за год (%) Средняя стоимость ночи (тыс. руб.) Изменение средней стоимости ночи за год (%) Москва 25,1 6,2 9,6 22,6 Краснодарский край 15,8 17,1 9,9 13,5 Санкт-Петербург 16,5 7,5 15,1 10,5 Московская область 3,5 10,5 21,7 13,7 Татарстан 2,6 -2,1 11,6 4,2 Нижегородская область 2,2 -23,1 12,6 9,3 Ярославская область 2,0 3,9 11,4 20,3 Свердловская область 1,9 11,7 12,6 27,2 Калининградская область 1,9 0,9 7 21,9 Ставропольский край 1,8 15,5 10,5 11,6 Новгородская область 1,4 26 13 21,2 Новосибирская область 1,4 -27,8 11,2 83,8 Крым 1,2 32,5 11,9 9,2 Тюменская область 1,1 0,8 17,3 25,5 Владимирская область 1 -3,9 22,4 -0,8 Смоленская область 1 2,8 7,3 16,1 Мурманская область 1 56 12,8 15,5 Ленинградская область 0,9 -10,5 15,5 15,1 Карелия 0,9 -10,3 9 19,4 Приморский край 0,8 65,1 8,3 22 Открыть в новом окне Источник: данные Travelline.

Частично спрос на внутренние направления размывается под давлением конкуренции с зарубежными рынками.

Согласно OneTwoTrip, отели и апартаменты в России формируют 62% объема продаж на праздники, год к году показатель сократился на 11 процентных пунктов. Среди зарубежных направлений, по данным сервиса, лидируют Таиланд, Франция и Италия.

Господин Ромашкин замечает, что общее число выездных путешествий по итогам этого года, вероятно, вырастет на 20–25%, до 10–11 млн. Но объем внутреннего рынка все равно заметно больше — около 100 млн поездок в год.

Внутри страны наиболее выраженный рост спроса в Travelline зафиксировали в Приморском крае: объем бронирований вырос на 65,1% год к году.

В Мурманской области динамика достигла 56%, в Крыму — 35,5%. Сергей Ромашкин обращает внимание на то, что интерес к Крыму восстанавливается весь год. Но эксперт предупреждает, что на новогодние праздники направление не считается ключевым. Снижение спроса аналитики Travelline заметили в Новосибирской, Нижегородской, Ленинградской областях, Карелии и Татарстане.

Одним из факторов, сдерживающих активность, господин Прасов называет достаточно высокие тарифы. Цены растут как на фоне увеличения издержек, так и за счет загрузки, считает он. Средняя стоимость размещения, по данным Travelline, на предстоящие новогодние праздники выросла в 19 из 20 популярных регионов. Исключением стала Владимирская область, где значение сократилось на 0,8%, до 22,4 тыс. руб. за ночь. Минимальной оказалась динамика в Татарстане: рост на 4,2% год к году, до 11,6 тыс. руб. за ночь.

В Новосибирской области средняя стоимость ночи выросла на 83,8% год к году, до 11,2 тыс. руб., в Свердловской — на 27,2%, до 12,6 тыс. руб., в Тюменской — на 25,5%, до 17,3 тыс. руб., следует из данных Travelline. В «Островке» отмечают, что в десяти наиболее востребованных локациях России показатель увеличился на 1–25% год к году.

224 миллиарда рублей составили в январе—сентябре доходы коллективных средств размещений, по данным Росстата.

Возможности роста внутреннего рынка ограничивает и его объем. Согласно Росстату, по итогам 2023 года в России было 1,1 млн гостиничных номеров. Год к году показатель увеличился только на 5,5%. Господин Прасов обращает внимание на то, что цикл реализации гостиничных проектов — три-четыре года. Если ранее их вывод сдерживала общая нестабильность, то сейчас, по мнению эксперта, негативное влияние оказывает высокая ключевая ставка.

Александра Мерцалова