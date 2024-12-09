Мата тут не хватало
Гукеш Доммараджу недолго вел в чемпионском матче
Участники проходящего в Сингапуре матча за титул чемпиона мира перед последним в нем днем отдыха обменялись уколами. Индийский претендент Гукеш Доммараджу повел в счете, выиграв 11-ю партию благодаря грубому зевку оппонента. Китайский чемпион Дин Лижэнь восстановил равновесие, одолев соперника белым цветом благодаря прежде всего собственной энергичной игре.
Гукеш Доммараджу (слева) и Дин Лижен
Фото: FIDE
Очередная партия сингапурского матча многое рассказала прежде всего о психике владельца чемпионского звания. Насчет ее устойчивости были серьезные проблемы. Объясняя страшный кризис, в котором Дин Лижэнь очутился после того, как весной 2023 года взял главный шахматный титул, справившись с россиянином Яном Непомнящим, было ведь принято ссылаться в том числе на появившиеся у него проблемы ментального свойства — прогнулся под давлением, оказался отнюдь не так крепок, как все думали… И вот в 11-й партии китаец пережил удар настолько сильный, что и человека, который с такого рода проблемами вообще никогда в жизни не сталкивался, мог бы сломать, как гнилой сучок. Замандражировал, нарвавшись на острый дебют Рети, залез в цейтнот, в нем зевнул фигуру, допустив ляп, за который себя проклянет и «чайник», расписывающий «пулю» в интернете, сразу сдался. А на следующий день — следующая партия. И отступать, по сути, уже некуда, а восстанавливаться — некогда.
Учитывая все эти обстоятельства, 12-ю партию следует считать надежным доказательством того, что слухи об исключительной податливости Дин Лижэня оказались некоторым преувеличением, что боевитость и несгибаемость — это по-прежнему его козырь, здорово выручавший китайца и в поединке против Непомнящего. В нем он отыгрался аж трижды.
Партию, в которой ему точно нельзя было допустить срыва, Дин Лижэнь разыгрывал, вцепившись в нее стальной хваткой.
Она долго шла путями, в общем-то проторенными предыдущими поколениями любителей Английского начала с его обилием тактических и стратегических возможностей вариантов. Но важно, что из всех солидных, имевшихся под рукой, Дин Лижэнь выбирал, как ни крути, те, что поагрессивнее. И кажется, этим немножко расшатал своего 18-летнего соперника, про которого только что думали, что он вплотную приблизился к успеху.
Теперь принялся дрожать Гукеш Доммараджу. Он побоялся поставить коня на край доски, хотя там ему было самое место. Он допустил еще пару неточностей. А Дин Лижэнь, уже почуяв запах крови, двинул вперед пешку d, отказавшись выигрывать «качество», то есть забирать чужую ладью в обмен на легкую фигуру. Атака ему была нужнее. Как и конь на c7, грозно глядящий на черные фигуры.
Потом, в самый подходящий для этого момент, китаец завязал перестрелку. Из нее Гукеш Доммараджу выбрался с большими потерями — минус две пешки. Но не в них, строго говоря, было дело, а в позиции китайца в принципе. Доминирующая позиция — с проходными пешками, с фигурами, все контролирующими. Индиец, конечно, рассматривал доску в поисках шанса на спасение, но опытные комментаторы вроде гроссмейстеров Аниша Гири и Петера Лека, глядя на него, констатировали, что выхода не найти, как ни старайся.
Дин Лижэнь завершил эту партию эффектно.
На 39-м ходу он пожертвовал ладью на g7, подставив ее под бой короля. Впрочем, понятно было, что брать ее нельзя и увернуться от шаха, по сути, невозможно: мат все равно неминуем.
Так Дин Лижэнь восстановил равновесие в матче, в котором осталось сыграть еще две партии с классическим контролем. Они состоятся после заключительного дня отдыха. В среду белый цвет будет у Гукеша Доммараджу, в четверг — у Дин Лижэня. В случае если перевеса никто по их итогам не добьется, судьба титула определится в пятничном тай-брейке в игре с контролем куда более жестким.