Мата тут не хватало

Участники проходящего в Сингапуре матча за титул чемпиона мира перед последним в нем днем отдыха обменялись уколами. Индийский претендент Гукеш Доммараджу повел в счете, выиграв 11-ю партию благодаря грубому зевку оппонента. Китайский чемпион Дин Лижэнь восстановил равновесие, одолев соперника белым цветом благодаря прежде всего собственной энергичной игре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гукеш Доммараджу (слева) и Дин Лижен

Фото: FIDE Гукеш Доммараджу (слева) и Дин Лижен

Фото: FIDE

Очередная партия сингапурского матча многое рассказала прежде всего о психике владельца чемпионского звания. Насчет ее устойчивости были серьезные проблемы. Объясняя страшный кризис, в котором Дин Лижэнь очутился после того, как весной 2023 года взял главный шахматный титул, справившись с россиянином Яном Непомнящим, было ведь принято ссылаться в том числе на появившиеся у него проблемы ментального свойства — прогнулся под давлением, оказался отнюдь не так крепок, как все думали… И вот в 11-й партии китаец пережил удар настолько сильный, что и человека, который с такого рода проблемами вообще никогда в жизни не сталкивался, мог бы сломать, как гнилой сучок. Замандражировал, нарвавшись на острый дебют Рети, залез в цейтнот, в нем зевнул фигуру, допустив ляп, за который себя проклянет и «чайник», расписывающий «пулю» в интернете, сразу сдался. А на следующий день — следующая партия. И отступать, по сути, уже некуда, а восстанавливаться — некогда.

Учитывая все эти обстоятельства, 12-ю партию следует считать надежным доказательством того, что слухи об исключительной податливости Дин Лижэня оказались некоторым преувеличением, что боевитость и несгибаемость — это по-прежнему его козырь, здорово выручавший китайца и в поединке против Непомнящего. В нем он отыгрался аж трижды.

Партию, в которой ему точно нельзя было допустить срыва, Дин Лижэнь разыгрывал, вцепившись в нее стальной хваткой.

Она долго шла путями, в общем-то проторенными предыдущими поколениями любителей Английского начала с его обилием тактических и стратегических возможностей вариантов. Но важно, что из всех солидных, имевшихся под рукой, Дин Лижэнь выбирал, как ни крути, те, что поагрессивнее. И кажется, этим немножко расшатал своего 18-летнего соперника, про которого только что думали, что он вплотную приблизился к успеху.

Теперь принялся дрожать Гукеш Доммараджу. Он побоялся поставить коня на край доски, хотя там ему было самое место. Он допустил еще пару неточностей. А Дин Лижэнь, уже почуяв запах крови, двинул вперед пешку d, отказавшись выигрывать «качество», то есть забирать чужую ладью в обмен на легкую фигуру. Атака ему была нужнее. Как и конь на c7, грозно глядящий на черные фигуры.

Потом, в самый подходящий для этого момент, китаец завязал перестрелку. Из нее Гукеш Доммараджу выбрался с большими потерями — минус две пешки. Но не в них, строго говоря, было дело, а в позиции китайца в принципе. Доминирующая позиция — с проходными пешками, с фигурами, все контролирующими. Индиец, конечно, рассматривал доску в поисках шанса на спасение, но опытные комментаторы вроде гроссмейстеров Аниша Гири и Петера Лека, глядя на него, констатировали, что выхода не найти, как ни старайся.

Дин Лижэнь завершил эту партию эффектно.

На 39-м ходу он пожертвовал ладью на g7, подставив ее под бой короля. Впрочем, понятно было, что брать ее нельзя и увернуться от шаха, по сути, невозможно: мат все равно неминуем.

Так Дин Лижэнь восстановил равновесие в матче, в котором осталось сыграть еще две партии с классическим контролем. Они состоятся после заключительного дня отдыха. В среду белый цвет будет у Гукеша Доммараджу, в четверг — у Дин Лижэня. В случае если перевеса никто по их итогам не добьется, судьба титула определится в пятничном тай-брейке в игре с контролем куда более жестким.

Арнольд Кабанов