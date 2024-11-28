Просроченный чемпион

Проиграв стартовую партию матча за титул чемпиона мира в Сингапуре обладателю звания Дин Лижэню, в третьей юный претендент Гукеш Доммараджу равновесие восстановил. Победу белыми фигурами индиец одержал благодаря домашней заготовке, на которую безошибочный в предыдущие дни китайский гроссмейстер отреагировал очень скверно, просрочив в итоге в безнадежной позиции время.

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Фото: Andrzej Iwanczuk / NurPhoto / Getty Images Гукеш Доммараджу

Фото: Andrzej Iwanczuk / NurPhoto / Getty Images

У кого-то из наблюдавших за третьей партией сингапурского матча могло возникнуть ощущение, что Гукеш Доммараджу в ней наступает на однажды уже больно стукнувшие его по лбу грабли, что свойственно 18-летним юношам. В партии первой, тоже имея белый цвет, он ведь, кажется, допустил осечку во многом как раз потому, что переоценил свою форму, решил, что чемпиона, который несколько месяцев не выходил из глубокого творческого кризиса, можно взять нахрапом, наглостью. А в таких матчах нужно себя иногда сдерживать. Но взрыв случился очень рано.

Начало партии наводило на мысль, что она вполне может получиться такой же пресной, как предыдущая, вторая, завершившаяся миром,— ферзевый гамбит, понятные, хорошо знакомые по теории решения. И вдруг на девятом ходу Гукеш Доммараджу, вопреки рекомендациям этой теории, явно применяя нечто подготовленное к матчу, рванул на королевском фланге, который по идее в такой системе нужно держать на замке, пешкой g вперед аж на два поля, прогоняя совершившего вылазку слона Дин Лижэня. И пошло-поехало.

Все как-то вдруг резко обострилось. И наверное, китаец думал, что скорее в его пользу, потому что бастионы индийца стали хлипче, а он-то, чемпион, уже и сдвоил претенденту пешки на ферзевом фланге, и внедрился в тыл, на c2, слоном, чтобы разрушать все построения дальше. Только вот тут же выяснилось, что разрушать не выходит, поскольку, как ни странно, у Гукеша Доммараджу все схвачено, и он, стоит увлечься пожиранием чужих пешек, проведет такую наступательную операцию, что мало не покажется.

А еще выяснилось, что этот с виду неприятный слон на c2 фактически бесполезен и чуть ли не застрял там, куда полез.

Но именно страшного для Дин Лижэня еще, строго говоря, ничего не наблюдалось. Надо было только поскорее вызволять слона из капкана. В страшное положение китайца превратилось, когда он, чуточку задержавшись с операцией по спасению фигуры, посчитав, что как-нибудь да выкрутится, вдруг обнаружил, что со слоном придется все же попрощаться. А две пешки за него, угодившего в пасть ладье,— так себе компенсация.

И потеря фигуры — это полбеды. Вторая ее половина заключалась в том, что, продумав над одним из ходов полчаса с гаком, Дин Лижэнь залез в цейтнот. А цейтнот, тем более настолько жесткий, когда на ход остается в среднем гораздо меньше минуты,— это новые и новые неточности.

Китаец еще барахтался, еще пытался ставить Гукешу Доммараджу нехитрые ловушки, которые индиец, на сей раз не похожий на нервничающего под тяжестью непривычного груза ответственности пацана, разгадывал без труда, разбивая все связки и уклоняясь от всех наскоков оппонента.

А часики тикали, тикали, пока на 37-м ходу Дин Лижэнь не просрочил время, судорожно выбросив руку в направлении кнопки.

Впрочем, даже если бы он успел нажать ее, даже если бы дотянул до 40-го хода, то есть до контроля, обнуления счетчика, едва ли впереди его ждало что-то хорошее. Позиция Гукеша Доммараджу была чересчур прочной, чтобы надеяться избежать поражения при материальном дефиците и на первый в матче день отдыха отправиться лидером. Лидера в этом поединке теперь нет.

Алексей Доспехов