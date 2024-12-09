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Коммерсантъ FM
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В Сирии приостановил работу Центр протезирования при представительстве РПЦ

Глава Центра протезирования и реабилитации при представительстве РПЦ в Сирии архимандрит Филипп (Васильцев) сообщил о временном прекращении работы центра. В комментарии «РИА Новости» он не уточнил причин приостановки работы центра.

Центр протезирования и реабилитации при представительстве РПЦ в Сирии был открыт в марте 2022 года по благословению патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С момента открытия центр занимался лечением детей, пострадавших в ходе военного конфликта в Сирии.

8 декабря коалиция исламистских группировок, начавших 27 ноября полномасштабное наступление в Сирии, объявила о захвате власти в стране и бегстве президента Башара Асада. Вскоре МИД РФ сообщил, что господин Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну. Позднее стало известно, что он с семьей прибыл в Москву. Россия предоставила бывшему президенту убежище.

Подробнее о ситуации в стране — в материале «Ъ» «Сирия вышла шоком».

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